«گرگها و آدمها» از ایران به فرانسه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را انتشارات شباویز در سال 1386 منتشر کرد، اما ناشر فرانسوی با طلاکوبی ویژه و در قطع بزرگ‌تر و جلد سخت به ‌آن زیبایی بیشتری داده است.

صبا معصومیان در سال 2007 جایزه قلم زرین بلگراد را برای تصویرگری این کتاب دریافت کرد و در سال 2008، جایزه نوما را از آن خود کرد.

آخرین حضور موفقیت‌آمیز تصاویر این اثر در نمایشگاه تصویرگری سال 2012 شارجه بوده است.

گرگی کوچولو، پس از بازگشت به سرزمین قصه‌ها، خود را در آغوش مادر می‌اندازد و به درخواست مادر مبنی بر منع او از رفتن به سرزمین آدم‌ها، پاسخ مثبت می‌دهد.

گرگ کوچولو در دنیای آدم‌ها با پیرزن کدو قل‌قل‌زن، چوپان دروغ‌گو، قصابی که قصد کشتن شنگول و منگول را دارد و جنگل‌بانی که شنل‌قرمزی و مادربزرگش را نجات داده اما حالا مشغول بریدن درختان جنگل است، برخورد می‌کند.

او هر بار با بستن چشم‌هایش و آرزوهایی که می‌کند از دست آدم‌ها و دنیای پر از نیرنگ آن‌ها فرار می‌کند؛ آدم‌هایی که او را به جرم گرگ بودن به هر کار اشتباهی که خود انجام می‌دهند، متهم می‌کنند.

«گرگها و آدمها»، در سال 2008 در کره منتشر شد و تا امروز، بارها تجدیدچاپ شده است.

