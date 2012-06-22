156 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های شهرداریهای مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری صبح جمعه در همایش شهرداران مازندران افزود: این میزان اعتبار در اختیار استانداری بوده که شهرداران برای جذب این میزان اعتبار باید تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در هفته آینده شهردار شهر جدید ارطه به طور رسمی معرفی شده و آغاز بکار خواهد کرد، از افزایش سه شهر دیگر به شهرهای مازندران خبر داد و اظهار داشت: با افزایش این شهرها تا پایان امسال تعداد شهرهای مازندران به 61 شهر می رسد

معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به عملکرد مثبت شورای شهر بابلسر تصریح کرد: کنترل زباله‌ها یکی از نکاتی بوده که کمتر به آن توجه شده اما شورای شهر بابلسر زباله‌های شهر را کنترل کرده و تصفیه‌خانه پیشرفته ای را در مسیر توسعه این شهر اجرا کرده است.

هاشمی، سهمیه ابلاغیه کشور در استفاده از فرزندان شاهد در شهرداری‌های هر استان را 25 درصد اعلام کرد و گفت: حدود شش هزار نفر در شهرداریهای مازندران مشغول به فعالیت بوده که از این تعداد تنها 157 نفر یعنی کمتر از دو درصد از فرزندان شاهد هستند.

وی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد ساختار توانمند در شهرداریها دانست و ادامه داد: با برگزاری این هم اندیشی ها، شهرداران با چگونگی نحوه فعالیت و روش اجرا و نوع نگاه به توسعه شهری هر شهر آشنا شده و روند کارها ومسائل و مشکلات و موانع پیش روی را بررسی کرده و با هم به تبادل نظر می پردازند.

