به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سی یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در 9 بخش تئاتر ایران، تئاتر بین‌ا‌لملل، تجربه‌های نو، تئاتر مناطق، نگاه تازه، تئاتر خیابانی، بخش ویژه، مسابقه نمایش‌نامه‌نویسی و مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر انتشار یافت.

بنابر اعلام دبیرخانه این جشنواره نمایشنامه‌های پیشنهادی به بخش تئاتر ایران باید از آثار نویسندگان ایرانی بوده و تاکنون هیچ اجرای عمومی و جشنواره‌ای از آن اثر به صحنه نرفته باشد و کارگردان متقاضی حضور در این بخش باید سابقه یک اجرای عمومی و یا شرکت در بخش‌های صحنه‌ای جشنواره فجر را داشته باشد. به گروه‌های راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف 150 میلیون ریال به تشخیص هیأت انتخاب کمک هزینه اجرا پرداخت می‌شود. در این بخش حداکثر 12 اثر پذیرفته خواهد شد.

بخش بین‌الملل میزبان هنرمندان جوان از ایران و سایر کشورها خواهد بود و نمایشنامه‌های پیشنهادی به این بخش باید از آثار نویسندگان ایرانی بوده و تاکنون هیچ اجرای عمومی و جشنواره‌ای از آن‌ها به صحنه نرفته باشد. همچنین کارگردان متقاضی حضور در این بخش باید سابقه یک اجرای عمومی و یا شرکت در جشنواره فجر در بخش‌های صحنه‌ای را داشته باشد. به گروه‌های راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال به تشخیص هیأت انتخاب کمک هزینه پرداخت می‌شود.

نمایش‌نامه یا طرح اجرا در بخش تجربه‌های نو باید به همراه تمام جزئیات و نیازهای سخت افزاری اجرا، به ستاد تحویل داده شود و کارگردان متقاضی حضور در این بخش باید سابقه یک اجرای عمومی و یا شرکت در جشنواره فجر در بخش‌های صحنه‌ای را داشته باشد. به گروه‌های راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف 80 میلیون ریال به تشخیص هیأت انتخاب پرداخت می‌شود.

متقاضیان باید به همراه مدارک عمومی، طرح و شیوه اجرایی خود را به شکل مبسوط و در صورت امکان به انضمام طراحی صحنه (اسکیس- پلان...) در سه نسخه ارائه کنند. در این بخش حداکثر 10 اثر پذیرفته خواهد شد.

بخش تئاتر مناطق شامل نمایش‌هایی است که پس از برگزاری جشنواره‌های استانی و منطقه‌ای به عنوان برگزیدگان جشنواره‌های مناطق به دبیرخانه معرفی می‌شوند و در صورت تائید شورای انتخاب در جشنواره حضور خواهند داشت. به آثار راه یافته به این بخش با نظر هیأت انتخاب و براساس ضوابط تا سقف 30 میلیون ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

در بخش نگاه تازه پایان‌نامه‌های برتر دانشکده‌های تئاتری کشور در سال تحصیلی91-90 با معرفی مدیر گروه مربوط می‌توانند متقاضی حضور باشند. ترجمه‌های جدید از نمایشنامه‌های نویسندگان خارجی منوط به اینکه مترجم اثر از خود گروه باشد پذیرفته می‌شود و آثار اقتباسی از آثار نویسندگان بزرگ ایران و جهان در صورت دارا بودن شرایط لازم می‌توانند متقاضی حضور در این بخش باشند. به گروه‌های راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال به تشخیص هیأت انتخاب پرداخت می‌شود.

انتخاب آثار بخش ویژه به عهده دبیر جشنواره است و نمایش‌‌های اجرا شده در فاصله زمانی بهمن 1390 تا آبان 1391 می‌توانند متقاضی حضور در این بخش باشند. متقاضیان می‌بایست به همراه مدارک عمومی تأییدیه اجرای عمومی خود را به دبیرخانه ارائه کنند. انتخاب این آثار به صورت مشاهده اجرای زنده در ایام اجرای عمومی با هماهنگی ستاد جشنواره یا ارزیابی نسخه تصویری اثر است. مهلت دریافت آثار این بخش تا تاریخ یکم آذر ماه اعلام شده است.

بخش تئاتر خیابانی در دو بخش میهمان و مسابقه برگزار می‌شود. در بخش میهمان برگزیدگان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در صورت تائید شورای انتخاب حضور خواهند داشت و در بخش مسابقه متقاضیان می‌توانند طرح‌های خود را با مضامین پیشنهاد شده رویکردهای مضمونی فراخوان براساس گاه شمار جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند. طرح‌های ارائه شده می‌بایست نو بوده، اجرای عمومی نشده و در هیچ جشنواره‌ای شرکت نکرده باشند.

به گروه‌های راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف 20 میلیون ریال به تشخیص هیأت انتخاب پرداخت می‌شود و بر اساس انتخاب هیأت داوران 3 اثر برای حمایت از اجرای عمومی آن‌ها به اداره کل هنرهای نمایشی معرفی می‌شود. مهلت دریافت طرح‌های این بخش تا تاریخ 15 شهریور ماه، اعلام فهرست طرح‌های پذیرفته شده تا 25 شهریور ماه و ارزیابی آثار تا 20 آبان ماه است.

مسابقه نمایشنامه‌نویسی به صورت رقابتی برگزار و نتیجه تولیدات توسط شورای انتخاب ارزیابی و آثار برتر به چاپ خواهند رسید. در این بخش ستاد برگزاری صرفاً پذیرای متون نمایشی ایرانی است که برای نخستین‌بار در این جشنواره شرکت کرده و تاکنون اجرایی از آن به صحنه نرفته و در هیچ مسابقه نمایشنامه‌نویسی برگزیده نشده باشد.

ستاد برگزاری جشنواره بنا به تشخیص هیأت داوران و دبیر جشنواره به تعدادی از نویسندگان نمایش‌نامه‌های ارائه شده تا سقف 10 میلیون ریال پاداش پرداخت خواهد کرد. نمایش‌نامه‌های برگزیده از سوی انتشارات نمایش به چاپ رسیده و به نویسندگان هر کدام از آثار برگزیده تا سقف 40 میلیون ریال حق‌التألیف پرداخت می‌شود. مهلت دریافت متون این بخش تا تاریخ 30 مهر ماه اعلام شده است.

متقاضیان حضور در مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر همراه با پر کردن فرم تقاضا، می‌توانند تا سقف 5 اثر عکس یا پوستر در این بخش حضور یابند. محدوده زمانی مد نظر برای آثاری که در این بخش پذیرفته می‌شوند دی ماه 1390 تا آبان ماه 1391 است. ذکر نام نمایش، نویسنده، کارگردان، تاریخ و محل اجرا در پشت آثار بر روی برچسب ضروری است.

متقاضیان باید فایل عکس‌ها با وضوح حداقل 300 dpi به همراه عکس‌های چاپ شده حداقل در ابعاد 20×30 سانتی‌متر را با مدارک عمومی ارسال کنند و متقاضیان حضور در بخش پوستر، علاوه بر ارائه پوستر در ابعاد واقعی، می‌بایست فایل (tif) آن را ارسال کنند. آثار برگزیده علاوه بر ارائه در نمایشگاه در کتاب ویژه جشنواره نیز به چاپ خواهند رسید. مهلت دریافت آثار این بخش تا تاریخ 10 آبان ماه است.

مهلت دریافت متون در بخش‌های تئاتر ایران، تئاتر بین‌الملل، تجربه‌های نو و نگاه تازه تا تاریخ 10 مرداد ماه، اعلام فهرست متون پذیرفته شده در این بخش ها تا تاریخ 30 مرداد ماه، مرحله اول ارزیابی آثار این بخش ها تا تاریخ 30 مهر ماه و ارزیابی نهایی تا تاریخ 15 آذر ماه اعلام شده است.

علاقه مندان می‌توانند به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت www.theater.ir و یا به نشانی تهران- خیابان آیت ا.. طالقانی، قبل از میدان فلسطین، خ شهید سرپرست جنوبی، کوچه پارس، پلاک 5، طبقه سوم، دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر مراجعه کنند.