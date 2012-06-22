شورای نظامی مصر خواهان ابقای خود در قدرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکتوریا نولاند در گفتگو با روزنامه "المصری الیوم" اظهار داشت: واشنگتن از نزدیک رویدادهای مصر را دنبال می کند و اقدامات اخیر شورای عالی نظامی این کشور بیانگر این است که این شورا خواهان ابقای خود در قدرت است.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا در پی اقدامات اخیر شورای عالی نظامی مصر هیچ تصمیمی در رابطه با از سرگیری روابط 2جانبه با قاهره اتخاذ نکرده است.

نولاند در ادامه گفت: پیشبرد امور به سوی دموکراسی در مصر تاثیر بسیاری بر روابط قاهره و واشنگتن خواهد گذاشت و روزهای آتی روزهای سرنوشت سازی برای مصری ها خواهد بود.

وی در عین حال اعلام کرد که "آن پاترسون" سفیر آمریکا در قاهره در حال رایزنی با تمامی طرف های مصری برای پیگیری امور است.

خاطرنشان می شود تاخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و صدور متمم قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور مصر را کاهش می دهد از جمله اقدامات شورای عالی نظامی این کشور است که خشم مصری ها را برانگیخته است.