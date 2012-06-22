  1. حوزه و دانشگاه
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

پس‌لرزه‌های کنکور دکتری؛

رئیس سازمان سنجش به کمیسیون آموزش مجلس فراخوانده شد

به گفته رئیس کمیسیون آموزش، مسئول سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به اعتراضات کنکور دکتری به این کمیسیون فراخوانده شد.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ورود کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به بحث اعتراض داوطلبان کنکور دکتری، گفت: هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فردا با رئیس سازمان سنجش جلسه ای خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که مسئولان وزارت علوم هم به کمیسیون فراخوانده شده اند یا خیر، تاکید کرد که بالاترین مقام مسئول در این زمینه رئیس سازمان سنجش است که فردا در کمیسیون آموزش حضور می یابد.

به گزارش مهر، برخی داوطلبان معترض به نحوه اعلام اسامی مدعوین دکتری برای مصاحبه، مراتب اعتراض خود را طی روزهای گذشته به برخی نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده اند.

کد مطلب 1632157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها