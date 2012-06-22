به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر صلیب سرخ در ژنو، از ابتدای ماه می میلادی شرایط در بسیاری از مناطق سوریه رو به وخامت گذاشته‌است. درگیری بین نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح مخالف دولت در ادلب، حومه‌ دمشق، حما، لاذقیه ادامه داشته و با شدت کمتری در حومه‌ حلب، درعا و دیرالزور در جریان است. این در حالی است که غیرنظامیان در حال گریز از مهلکه هستند و نیازها رو به افزایش است.

در همین حال دهها مصدوم در حولا، الزبیر و الحیفا وجود دارند و در دیگر مناطق جنگ‌زده مردم بسیاری روزانه جانشان را از دست می‌دهند.

"الکساندر ایکوی" معاون نمایندگی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در سوریه می‌گوید: با ادامه این وضع مردمِ بیشتری نیازمند کمک هستند. در بعضی مناطق آنها نمی‌توانند از خانه خارج شوند و نیز کمک نمی‌تواند وارد آنجا شود.

وی افزود: با همکاری جمعیت هلال احمر سوریه توانسته‌ایم به هزاران نفر کمک‌رسانی کنیم. ولی لازم است تا همزمان با کمک به آوارگان جدید، برگردیم و به همان افراد نیز کمک کنیم.

از سوی دیگر جمعیت هلال احمر سوریه به طور همزمان در استانداری‌‌های مختلف در حال رسیدگی به نیازها است، در حالی‌که صلیب سرخ غذا، تشک‌، پتو، اقلام پزشکی و دیگر اقلام مورد نیاز را در شعب این جمعیت در سراسر سوریه مستقر می کند.

گفتنی است کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه در تلاشند تا در کمترین زمان ممکن به ده‌ها هزار نفر در مناطق تحت حمله و درگیری کمک‌رسانی نمایند.