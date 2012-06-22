توسعه همکاریها با کشورهای اکو در زمینه فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور درباره برنامه های دولت برای گسترش همکاریهای ارتباطی با کشورهای مختلف در سالجاری گفت: در حال حاضر شاخصهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور در سطح منطقه از وضعیت خوبی برخوردار است و علاقه مند هستیم از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کنیم. همچنین کشور ما عضو اتحادیه جهانی مخابرات و عضو فعال این اتحادیه در سازمان منطقه ای آن در آسیا است و معمولا درصد بالایی از پیشنهادات برای این مجمع از سوی ایران تهیه و ارسال می شود.

وی گفت: دیدارهای دو جانبه ای با برخی از کشورها به منظور فراهم سازی بسترهای لازم و ارتقای سطح علوم و فناوریهای روز دنیا در برنامه سالجاری داریم. نشستی هم با وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو پیش بینی کرده ایم که در صورت موافقت دولت احتمالا نیمه دوم سالجاری برگزار خواهیم کرد که این نشست مقدمه ای برای توسعه همکاریها با تمام کشورهای منطقه اکو خواهد بود.

تقی پور تصریح کرد: در حال حاضر نیز تفاهم نامه هایی با کشورهای مختلف به منظور استفاده از فناوریهای ارتباطی و فضایی ایران برای توسعه همکاری بین کشورهای منطقه و تشکیل قطب واحد در دنیای مجازی برقرار شده است که امیدواریم بتوانیم آنها را به اجرا برسانیم. بخصوص در بعد ترانزیت که ظرفیت بسیار بالایی در این بخش وجود دارد و تا چهار سال آینده ظرفیت ما را تکمیل خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین در ادامه برنامه های گذشته، همکاریهای خوبی با کشورهای مختلف در حوزه توسعه دولت الکترونیک، نرم افزار، تامین تجهیزات ارتباطی، ارتباط مستقیم فیبرنوری، ارتباطات بی سیم و مسائلی از این دست داریم که در حاشیه نشستها با کشورهای مختلف تفاهم نامه هایی نیز صورت می گیرد.