جزئیات نوبت بندی آب در 5 استان و 10 شهر

سید مهدی ثمره هاشمی در گفتگو با مهر با بیان جدیدترین وضعیت آبرسانی به استانها و مناطق مختلف کشور گفت: اکنون در 5 استان و حدود 10 شهر کشور کمبود آب و نوبت بندی اجرا می شود که این شهرها در استان کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گیلان و بوشهر واقع شده است.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه میزان کمبود آب در مناطق یاد شده بالا نیست، اظهار داشت: این مناطق دارای نوبت بندی آب در شهرهای کوچک و با جمعیت حدود 5 تا 6 هزار نفر است که البته کمبود آب نیز در این مناطق حدود 40 تا 50 لیتر در ثانیه است که البته از نظر ما کمبود تلقی می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: در سال گذشته تعداد شهرهای دارای نوبت بندی آب بیشتر بودند که با اقدامات صورت گرفته این میزان در حال حاضر به 5 استان کاهش یافته است و در نظر داریم به زودی با اجرای برنامه های دیگری تعدادی دیگر از شهرها نیزاز نوبت بندی آب خارج کنیم.

ثمره هاشمی ادامه داد: به صورت کلی در تعدادی از استانها و شهرهای کشور مشکل کمبود آب داریم که این استانها در مناطق مرکزی، شرق و جنوب شرقی و به صورت کلی مناطق کم باران وجود دارد که مشکل آبرسانی داریم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید کرد: طرحهای زیادی برای انتقال آب در دست اجرا داریم که در این بخش 130 طرح فقط مربوط به انتقال آب است و طرحهایی نیز در حوزه فاضلاب به منظور بازچرخانی و تولید دوباره آب جهت استفاده در صنعت و کشاورزی اجرا خواهد شد.

وی بیان داشت از 130 طرح آبرسانی یاد شده ، 41 طرح مربوط به طرحهای مهر ماندگار است که باید تا پایان فعالیت دولت دهم به بهره برداری برسند.

مشاور وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به صورت کلی در پایان اجرای این طرحها حدود 2.5 میلیارد متر مکعب به ظرفیت تولید و انتقال آب در کشور افزوده می شود که برای آن نیز باید حدود 1760 میلیارد تومان هزینه شود.

ثمره هاشمی همچنین از اجرای 18 طرح فاضلاب در قالب مهر ماندگار خبر داد و افزود: این میزان طرح 4.5 میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش شبکه های فاضلاب قرار می دهد که حدود 700 میلیارد تومان نیز هزینه در برخواهد بود.