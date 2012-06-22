تعویض سالانه 50 کیلومتر شبکه فرسوده آب روستایی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ایزانلو در نشستی که با حضور ائمه جمعه شهرهای تابعه استان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب، مدیرکل امور روستایی، اعضای شورای اسلامی شهر کهک و معاون صدای صدا و سیمای مرکز قم در سالن جلسات آبفار قم برگزار شد به تشریح وضعیت منابع آب روستایی استان پرداخت و اظهارداشت: هشت سال خشکسالی پیاپی مشکلات زیادی را در تامین و توزیع آب شهر‌های تابعه و روستاهای استان به وجود آورده است.



وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم به منظور تامین آب مورد نیاز روستائیان اظهار داشت: کمبود منابع آب مورد نیاز به شدت این شرکت را با مشکل مواجه کرده است اما تمام تلاش خود را به منظور آبرسانی به بیش از 163 شهر و روستای استان به کار بسته‌ایم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم تعویض شبکه‌های فرسوده آب روستایی را از اولویت‌های این شرکت عنوان کرد و اظهارداشت:‌هر ساله 50 کیلومتر از شبکه‌های فرسوده روستایی تعویض می‌شود که این مهم تاثیر بسزایی جلوگیری از هدر رفت آب دارد.



آبرسانی به 500 واحد مسکن مهر کهک تا پایان سال



وی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره‌بهره‌برداری از فاز دوم خط انتقال سلفچگان، فاز دوم خط انتقال مجتمع آبرسانی به کهک،‌ ورجان، سیرو، امامزاده ابراهیم و 500 واحد مسکن مهر شهر کهک تا پایان سال جاری خبر داد.



ایزانلو همچنین با اشاره به استمرار خشکسالی در استان گفت: یکم تا هفتم تیرماه هفته صرفه‌جویی در مصرف آب فرصت مناسبی است تا در بر روی مباحث فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف بهینه آب بیش از گذشته تاکید داشته باشیم.



وی با اشاره به تاثیرگذاری روحانیت بر روی رفتار مردم،‌ از ائمه جمعه خواست تا ضمن تبیین وضعیت محدود منابع آبی استان،‌ مردم را به صرفه‌جویی در مصرف آب توصیه کنند.



مدیرعال شرکت آب و فاضلاب روستایی قم در پایان سخنان خود تعویض شبکه آب روستاهای خلیج‌آباد و خدیجه خاتون و انتقال آب سرشاخه‌های دز به این دو روستا، انتقال آب به روستای خرم‌آباد، تعویض 18 کیلومتر از شبکه فرسوده آب روستای فردو، اجرای شبکه فاضلاب روستای خورآباد، اجرای شبکه‌های توزیع آب به مسکن مهر شهرهای قنوات، ‌کهک و سلفچگان، کف‌شکنی و تجهیز 21 حلقه چاه،‌ حفر 10 حلقه چاه عمیق و تعویض 60 کیلومتر از شبکه آب روستایی را از جمله اقدامات این شرکت طی یک سال گذشته برشمرد.



توجه به صرفه جویی در مصرف آب



ائمه جماعات شهرهای کهک، سلفچگان، مرکزی و دستجرد نیز به طور جداگانه در این نشست ضمن قدردانی از خدمات شبانه‌‌روزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان،‌ از مسئولان ذیربط خواستند تا اعتبارات لازم به موقع برای اجرای طرح‌های مورد نظر به آبفار تخصیص دهند.



همچنین در این نشست ائمه جمعه شهرهای تابعه استان با اشاره به تاکیدات اسلام به مسئله صرفه‌جویی به ویژه در خصوص آب، از مردم خواستند با توجه به کمبود آب در استان در استفاده از این مایع حیاتی کمال دقت و صرفه‌جویی را داشته باشند.



تامین آب روستاهای قم با مشکل مواجه است



مهندس سیدحسن رضوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان نیز با اشاره به وضعیت بحرانی استان قم به لحاظ تامین آب در سال جاری گفت: هر چند مشکل شهر قم تا حدود زیادی با بهره‌بردای از فاز نخست طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم برطرف شد اما همچنان تامین آب روستاهای استان به دلیل کمبود منابع تامین، با مشکل مواجه است.



همچنین عرب شاهی رئیس شورای اسلامی شهر کهک نیز در این نشست از پیگیری‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی در تامین آب روستاها و شهرهای تابعه استان تقدیر کرد و گفت: شاهد هستیم که آبفار تلاش خود را برای تامین آب انجام می‌دهد اما کم‌آبی این شرکت را با مشکل مواجه کرده است.



یکی از درخواست‌های اساسی مردم عدم قطعی آب است



وی گفت: به هر حال شرکت آب و فاضلاب روستایی نیز باید طرح‌های خود را هر چه سریعتر اجرایی نمایند تا مشکلات مردم رفع شود زیرا یکی از درخواست‌های اساسی مردم عدم قطعی آب است.



معاون صدای صدا و سیمای مرکز قم نیز در این نشست مسئله کم‌آبی را در استان مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: صدا و سیمای استان تمام تلاش خود را برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از آب در قالب برنامه‌های مختلف به کار خواهد بست.

