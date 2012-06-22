احداث بیمارستان کودکان سرطانی در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی صبح جمعه در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن سرطانی مازندران اظهار داشت: احداث بیمارستان کودکان سرطانی، بسیار قابل تحسین است.



وی با بیان اینکه خدمتگزاری به خلق، لیاقت می‌خواهد، ادامه داد:‌ هر کسی لیاقت و شایستگی خدمت به مردم را ندارد و این کار، فکری الهی است.



ابراهیمی تصریح کرد:‌ اینکه احداث بیمارستان فوق تخصصی کودکان سرطانی در جامعه پزشکی جایگاهی نداشت و با تلاش مجموعه ماهک، این جایگاه ثبت شد، نشان از حلقه مفقوده‌ای است که خیران مجمع ماهک به آن پی برده و برای رفع آن تلاش کردند.



وی با بیان اینکه در امور خیر، خداوند یاریگر است، گفت:‌ هر برنامه، نیازمند برنامه استراتژیک، متد مشخص و مدیریت صحیح است.



ابراهیمی با اشاره به اینکه مردم ما در امور خیر پیش قدم هستند، خطاب به اعضای مجمع خیران بیمارستان فوق تخصصی کودکان سرطانی اضافه کرد:‌ این کار را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهید و هرگز خسته نشوید.



وی با بیان اینکه اداره کل ارشاد مازندران با تمام وجود در خدمت این مجموعه است، یادآور شد:‌ در جشن بزرگ نیمه شعبان که توسط این اداره کل برگزار می‌شود برای خیران ماهک هم جایگاهی در نظر می‌گیریم که مردم بیشتر با این مجموعه آشنا شوند.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیران بیمارستان فوق تخصصی کودکان سرطانی اظهار داشت: نقشه‌های احداث این بیمارستان در مرحله نهایی است.



رضا شهریاری ادامه داد:‌ دغدغه ما این است که مجموعه ماهک هنوز در سطح کلان معرفی نشده است.



وی با اشاره به اینکه حضور مجموعه ماهک در نمایشگاه کتاب سال گذشته، فرصت مناسبی برای معرفی این مجموعه بود، تصریح کرد: به دلیل اینکه از سطح استان، برای بازدید به این نمایشگاه آمده بودند، توانستیم به عضویت این مجموعه درآوریم که یاریگر ما باشند.



مرکز طبی کودکان سرطانی در سطح‌بندی وزارتخانه جایگاهی نداشت



مدیرعامل مجمع خیران سلامت مازندران در این نشست، افزود:‌ به علت زمانبر بودن مقدمات کار و اخذ مجوزهای لازم و تهیه نقشه، عملیات فیزیکی ساختمان، شروع نشده است.



فرزاد گوهردهی، یادآور شد:‌ مرکز طبی کودکان سرطانی در سطح‌بندی وزارتخانه جایگاهی نداشت و با پیگیری‌های مجمع خیران ماهک، وزیر بهداشت و درمان با احداث این بیمارستان موافقت کرد.



وی خاطرنشان کرد: احداث بیمارستان فوق تخصصی کودکان سرطانی، یک پروژه ملی است.



ماهک فیلم‌ دو دقیقه‌ای می‌سازد



دبیر مجمع خیران ماهک در سخنانی، اظهار داشت:‌ در بحث اطلاع رسانی و تبلیغات، برخی کانون‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها اعم از مکتوب و مجازی یاریگر ما بوده‌اند و هزینه‌ای هم از این بابت دریافت نکرده‌اند.



مجتبی کواکبیان با بیان اینکه بخش اطلاع رسانی مجمع خیران ماهک، ساخت فیلم‌ دو دقیقه‌ای را فراخوان داده است، گفت:‌ خوشبختانه این موضوع مورد استقبال سینماگران استان قرار گرفته و فیلم‌نامه‌های خوبی هم ارائه شده است.





