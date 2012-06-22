به گزارش خبرنگار مهر، انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران در ادامه برپایی نشستهای علمی ـ تخصصی خود در تابستان امسال نیز 2 نشست با موضوع اقتصاد اطلاعات برگزار خواهد کرد.
نخستین نشست که زمان آن نیز قطعی شده است، با عنوان «اقتصاد اطلاعات» 28 تیرماه در تهران برگزار خواهد شد که محور آن اقتصاد نشر، اقتصاد اطلاعات، تحلیل منابع و ... است و سخنرانهای این نشست نیز در جلسه روز یکشنبه 4 تیرماه مشخص خواهد شد.
همچنین نشست دیگری در شهریورماه برگزار خواهد شد که محور آن اقتصاد اطلاعات است و هنوز روز قطعی نشست تعیین نشده است.
انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران مردادماه به دلیل ماه رمضان برنامه نشست تخصصی نخواهد داشت. همچنین به دلیل تعطیلی مراکز دانشگاهی که مخاطب اصلی برنامههای انجمن هستند، تعدد و تنوع برنامههای تابستانی کمتر از دیگر فصلهای سال است.
شماره سوم خبرنامه انجمن با مدیریت سعید اسدی نیز تا پایان تابستان منتشر خواهد شد.
