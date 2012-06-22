ورزش زنان باردار خطر سقط جنین را افزایش نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر،حمیدرضا فلاح نژاد با بیان اینکه ورزش خطر سقط را در شما افزایش نمی‌دهد، افزود: اگر شما یک برنامه‌ ورزشی را فقط برای بهبود سلامتی‌تان در طی دوره‌ بارداری شروع می‌کنید، این کار را به آرامی آغاز کرده و زیاد به خودتان فشار وارد نکنید.

وی ادامه داد: هیچ وقت تا لحظه‌ی خسته شدن و از نفس افتادن ورزش نکنید. این علامتی است، دال بر این که بچه و بدن شما نمی تواند، مقدار اکسیژن مورد نیاز خود را به دست آورد.

دکتر فلاح نزاد خطاب به مادران باردار توصیه کرد: کفش ورزشی راحتی بپوشید که به خوبی از مچ و قوس کف پای شما حمایت کند.

رئیس هیات پزشکی و ورزشی استان یزد توصیه اکید کرد: مارادان بارداردر طی ورزش مرتب به خود استراحت کوتاهی داده و مایعات فراوان بنوشند.

وی با تاکید بر این مطلب که مادران بارداراز ورزش کردن در هوای بسیار گرم خودداری کنند، توصیه کرد: از دویدن و دوچرخه سواری در زمین‌های سنگی و ناهموار بپرهیزید.

فلاح نژاد در پایان متذکر شد: مادر باردار از ورزش های تماسی در طی بارداری خودداری کند.

