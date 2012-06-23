  1. اقتصاد
۳ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۲

صدر به مهر اعلام کرد؛

احداث شهر بندری در پس کرانه بندر شهید رجایی

احداث شهر بندری در پس کرانه بندر شهید رجایی

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: دو هزار و ۴۰۰ هکتار در پس کرانه بندر شهید رجایی به منظور احداث شهر بندری در نظر گرفته شده است.

سید عطاءالله صدر در گفتگو با مهر در خصوص سرمایه گذاری سازمان بنادر در بنادر کشور اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی با مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد فعالیت‌های لجستیکی سرمایه گذاری می کند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به شهر بندری، افزود: با توجه به اینکه فعالیت‌های لجستیکی باید توسعه یابد، 2 هزار و ۴۰۰ هکتار زمین در پس کرانه بندر شهید رجایی برای احداث شهر بندری در نظر گرفته شده است و باید در این راستا سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به مقابله با دزدی دریایی در سال جاری، اظهار داشت: موضوع دزدی دریایی در حقیقت اقدامی است که با قاطعیت با آن‌ برخورد می ‌شود و ایران باحضور مقتدرانه خود در آبهای تحت پوشش با پدیده دزدی دریایی مبارزه می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مقابله با دزدی دریایی از اهداف اصلی سازمان بنادر در سال جاری است، افزود: امسال با قاطعیت بیشتری با دزدی دریایی مقابله می شود، همانطور که در اوایل امسال دو فروند کشتی ربوده شده با برخورد سریع نیروی دریایی آزاد شدند.

کد مطلب 1632176

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