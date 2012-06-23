احداث شهر بندری در پس کرانه بندر شهید رجایی

سید عطاءالله صدر در گفتگو با مهر در خصوص سرمایه گذاری سازمان بنادر در بنادر کشور اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی با مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد فعالیت‌های لجستیکی سرمایه گذاری می کند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به شهر بندری، افزود: با توجه به اینکه فعالیت‌های لجستیکی باید توسعه یابد، 2 هزار و ۴۰۰ هکتار زمین در پس کرانه بندر شهید رجایی برای احداث شهر بندری در نظر گرفته شده است و باید در این راستا سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به مقابله با دزدی دریایی در سال جاری، اظهار داشت: موضوع دزدی دریایی در حقیقت اقدامی است که با قاطعیت با آن‌ برخورد می ‌شود و ایران باحضور مقتدرانه خود در آبهای تحت پوشش با پدیده دزدی دریایی مبارزه می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مقابله با دزدی دریایی از اهداف اصلی سازمان بنادر در سال جاری است، افزود: امسال با قاطعیت بیشتری با دزدی دریایی مقابله می شود، همانطور که در اوایل امسال دو فروند کشتی ربوده شده با برخورد سریع نیروی دریایی آزاد شدند.