به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در نشست شورای مسکن شهرستان قم که در بخشداری سلفچگان و با حضور نمایندگان ادارات مرتبط شهرستان قم برگزار شد، از آمادگی 140 واحد مسکن مهر بخش سلفچگان برای بهره برداری خبر داد و در این رابطه افزود: در این بخش 525 واحد مسکن مهر وجود دارد که 250 واحد آن به صورت ویلایی و مابقی آن در قالب ساختمان‌های آپارتمانی چهار و 6 طبقه احداث شده است.



وی در ادامه با بیان اینکه از این تعداد 140 واحد آماده بهره برداری است، عنوان کرد: 124 واحد از این تعداد دارای متقاضی هستند که برای بررسی بیشتر وضعیت پیشرفت این پروژه‌ها، بازدید حضوری از طرح مسکن مهر بخش سلفچگان طرح ریزی شد که در این بازدید، عوامل کاهنده سرعت پیشرفت پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب شناسایی شد و در این رابطه در جلسه شورای مسکن شهرستان قم نیز مصوبه هایی به تصویب رسید.



فرماندار قم با اشاره به فلسفه وجودی مسکن مهر، افزود: مسکن مهر برای قشر کم درآمد طرح ریزی شده است و ما به عنوان خادمان این قشر نباید با بی تدبیری و برنامه ریزی نادرست این قشر را زیر فشار بگذاریم.



وی در ادامه با بیان اینکه با استفاده از برنامه ریزی صحیح و صرفه جویی بیشتر می توان مسکن با کیفیت تری را ارائه داد، اعلام کرد: نباید برای رفع مشکلات مسکن منتظر جلسات شورای مسکن بود، باید از هر ظرفیتی برای رفع موانع بر سر راه توسعه زیربنایی مسکن در استان قم استفاده کرد.



مسکن مهر سلفچگان یکی از مطلوب ترین پروژه‌های قم است



حقیقی با اشاره به پیشرفت نسبی طرح مسکن مهر در بخش سلفچگان، گفت: با توجه به آینده شهر سلفچگان، طرح مسکن مهر یکی از اساسی ترین نیاز های این بخش بوده است که با توجه به مشاعات و انشعابات آن، یکی از مطلوب ترین پروژه های مسکن مهر در سطح استان است.



در پایان لازم به ذکر است که در این جلسه، مصوباتی برای رفع مشکلات مسکن مهر بخش سلفچگان به تائید اعضای شورای مسکن شهرستان قم رسید که طی آن، اداره برق موظف شد تا پایان تیر ماه سال جاری انشعابات مسکن مهر بخش سلفچگان با اولویت واحدهای دارای متقاضی را تامین کند، همچنین ادارات گاز و آبفار نیز موظف شدند تا همکاری لازم برای سرعت بخشیدن به طرح مسکن مهر را مبذول دارند.

