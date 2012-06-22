قاسم دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در تیم تراکتورسازی پس از توافق با باشگاه استقلال، تصریح کرد: هیچ قراردادی بین من و باشگاه استقلال بسته نشد. فقط علی امیری معاون باشگاه استقلال یک کاغذ صوری به من داد که آن را امضا کردم. روی این کاغذ هم ذکر شده بود که اگر تا روز بیست و هشتم خرداد چک من پاس نشود میتوانم به تیم دیگری بروم.
وی افزود: خود استقلالیها سهل انگاری کردند. آنها انگار بی خیال بودند. آنها محکم کاری نکردند و توقع داشتند به خاطر احترام به ارزش تیم پیراهن استقلال به این تیم بروم. من قبول دارم که باید به لباس استقلال احترام گذاشت اما این احترام باید متقابل باشد.
هافبک ملی پوش تراکتورسازی در خصوص ناراحتیاش از استقلالیها تاکید کرد: من ساعت 4 صبح از مشهد به تهران آمدم تا با استقلال قرارداد ببندم اما وقتی به علی امیری زنگ زدم تلفنم را جواب نداد. بعد از آن ساعت 9 مجددا تماس گرفتم و به دفتر فتحاللهزاده رفتم اما تا ساعت 11 منتظر بودم و دو ساعت روی صندلی خوابم برد!
دهنوی با تاکید بر اینکه مورد نظر امیر قلعه نویی قرار داشته است، گفت: قلعه نویی با من صحبت کرد و گفت میتوانم در پست هافبک دفاعی بازی کنم. او حتی پیراهن شماره 6 را برایم کنار گذاشته بود اما من اصلا دنبال شماره پیراهن نبودم. دوست داشتم در استقلال باشم اما بعضیها نخواستند. خود فتحاللهزاده میتوانست همان روز قرارداد مرا امضا کند ولی گویا چیزی را جدی نگرفته بودند.
وی همچنین به تماس دو بازیکن استقلال بعد از پیوستنش به تراکتورسازی خبر داد و تصریح کرد: وقتی با تراکتورسازی امضا کردم، علی امیری به من زنگ زد که جوابش را ندادم. منصور عظیمی هم از طرف قلعه نویی تماس گرفت. حتی مهدی رحمتی و تیموریان هم به من زنگ زدند.
دهنوی ادامه داد: رحمتی به من گفت که به استقلال برگردم. او خودش تاکید داشت که چیزی از استقلال نگرفته است. رحمتی گفت که امسال، سال جام جهانی است و در استقلال راحتتر دیده میشوم. تیموریان هم از رفتنم به تراکتورسازی تعجب کرده بود و گفت که چرا از اول به استقلالیها نگفتم که به تراکتورسازی میروم.
هافبک ملی پوش ایران خاطرنشان کرد: من همان پولی را که قرار بود از استقلال بگیرم، از تراکتورسازی گرفتم، نه بیشتر. به هر حال من به این پول نیاز داشتم. احترام به استقلال جای خود اما شما نگاه کنید که خیلی از پیشکسوتان این باشگاه دچار مشکلات مالی هستند. خب ما هم زندگی داریم و باید تا قبل از بازنشستگی از فوتبال برای خودمان پول جمع کنیم.
وی که از هجمه انتقادات استقلالیها ناراحت بود، افزود: ما بچه فقیریم و حتی 200 تومان هم پس انداز نداریم! من هنوز برای خودم خانه ندارم. آنهایی هم که میگویند با این مشکلات مالی با استقلال قرارداد میبندند وضعشان خوب است. همه میگویند ما غیرت نداریم ولی پول خودش بخشی از غیرت است!
دهنوی در بخش دیگری از صحبتهایش از اقدام برخی از اطرافیان استقلال برای زمین زدن امیر قلعه نویی خبر داد و گفت: حساب امیر قلعه نویی با همه جدا است. از اینکه نتوانستم به استقلال بروم شرمنده قلعه نویی هستم، اما عدهای از اطرافیان قلعه نویی سهل انگاری میکنند تا او را زمین بزنند. اینکه نمیشود در حساب باشگاه پول نباشد و از قلعه نویی بخواهند تیم را قهرمان کند. یک تیم حداکثر 10 بازی را به خاطر هوادار پیروز میشود اما وقتی مشکلات مالی شدید شود تمرکز بازیکنان به هم میخورد و تیم از کورس قهرمانی جا میماند.
وی با اشاره به حضورش در تیم تراکتورسازی تاکید کرد: خوشبختانه تیم خوبی جمع شده است. من در این تیم غریبه نیستم و با اکثر بازیکنان تراکتورسازی از جمله محمد ابراهیمی، مهدی کیانی و مهدی کریمیان رابطه خوبی دارم. در حال حاضر مشهد هستم و تا چند روز دیگر برای شروع تمرینات به تبریز میروم.
دهنوی در خصوص مبلغ قراردادش با تراکتورسازی هم گفت: قرارداد من امسال 480 میلیون تومان است. سال قبل با مس کرمان 310 میلیون تومان امضا کردم که هنوز 40 درصد آنرا به من ندادهاند. ضمن اینکه دو پاداش 15 میلیون تومانی هم از مس کرمان طلب دارم که به حسابم ریخته نشده است.
نظر شما