رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در کوتاهترین زمان/ جلسه یازدهم؛ فردا

قاضی مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار می شود و تلاش می کنیم در کوتاهترین زمان ممکن حکم پرونده را صادر کنیم. در جریان دادرسی به متهمان و وکلای آنها زمان داده شده که به دفاع از خود بپردازند که دفاعیات طولانی آنها در دادگاه امکان دارد رسیدگی به پرونده را طولانی کند.

وی افزود: تا کنون 13 جلسه دادگاه برگزار شده که سه جلسه آن در سال 89 و ده جلسه نیز پس از تغییرات در کیفرخواست در سال 91 برگزار شده است.روز شنبه – سوم تیرماه- نیز جلسه دادگاه در دو بخش صبح و عصر تشکیل می شود.

به گزارش مهر، این پرونده که مربوط به اختلاس صورت گرفته از استانداری و شرکت بیمه ایران است در مجموع 78 متهم دارد که 54 متهم مربوط به بخش بیمه ایران و 24 متهم مربوط به بخش استانداری است. در بخش بیمه ایران به اتهامات 53 نفر از متهمان رسیدگی شد اما آخرین دفاعیات متهم ردیف پنجم پرونده به نام " ج.الف" معروف به آقای خاص گرفته نشده است. وی در پرونده اختلاس از استانداری متهم ردیف اول است. تا کنون نیز به اتهامات 13 تن از متهمان بخش استانداری رسیدگی شده است.اتهام اغلب متهمان این بخش پرونده مشارکت در اختلاس ، تصرف غیرمجاز اموال ، وصول وجه بر خلاف قانون ، اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به نحو مشارکت ، پول شویی و عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

پیش از این قاضی افتخاری – رئیس دادگاه های کیفری استان تهران- ابراز امیدواری کرده بود رسیدگی به این پرونده ظرف دو ماه پایان یابد.

