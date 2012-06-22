  1. اقتصاد
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

در سیستم بانکی ؛

دستورالعمل‌های اجرایی انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی ابلاغ شد

بانک مرکزی دستورالعمل‌های اجرایی انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی در سیستم بانکی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای  به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه مالی اعتباری توسعه «دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی در سیستم بانکی» را جهت اجرا ابلاغ کرد.

شورای پول و اعتبار د‌ر دوم خردادماه سال جاری با استناد به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی در سیستم بانکی را به ترتیب در 23 ماده و 9 تبصره و 24 ماده و 9 تبصره مورد تصویب قرارداد.

متن کامل این دستورالعمل در پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی http://www.cbi.ir/page/9471.aspx  بخش قوانین و مقررات – بخشنامه ها – بخشنامه های اعتبارات قابل دسترس است.
 

کد مطلب 1632184

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

