به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه مالی اعتباری توسعه «دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی در سیستم بانکی» را جهت اجرا ابلاغ کرد.

شورای پول و اعتبار د‌ر دوم خردادماه سال جاری با استناد به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی در سیستم بانکی را به ترتیب در 23 ماده و 9 تبصره و 24 ماده و 9 تبصره مورد تصویب قرارداد.

متن کامل این دستورالعمل در پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی http://www.cbi.ir/page/9471.aspx بخش قوانین و مقررات – بخشنامه ها – بخشنامه های اعتبارات قابل دسترس است.

