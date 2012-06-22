به گزارش خبرگزاری مهر، ایمن طه در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اظهار داشت: هر گونه نقض آتش بس از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل با واکنش متقابل مبارزان فلسطینی مواجه خواهد شد.

وی در توضیح اعلام آتش بس از سوی گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس گفت: چیزی به اسم آتش بس وجود ندارد بلکه ما اسم آن را کنترل میدانی می گذاریم بدین معنی که هر گونه تجاوزی از سوی اسرائیل با واکنش ما مواجه خواهد شد.

طه خاطرنشان کرد: ما به اسرائیل اجازه نخواهیم داد خونمان را بریزد و در عین حال راحت زندگی کند. دفاع از ملت فلسطین حق ما است.

وی افزود: طرف مصری به جنبش حماس پیشنهاد کرد که حمله موشکی به اراضی اشغالی 1948 را متوقف کند تا اسرائیل بتواند حملات خود را به غزه متوقف کند.

ایمن طه تصریح کرد: ما نیز در پاسخ به مصری ها اعلام کردیم که به حمله در مقابل حمله و آتش بس در مقابل آتش بس پایبند خواهیم بود.

در همین حال یک منبع مصری آگاه در گفتگو با الحیات اعلام کرد آتش بس اخیر از طریق امضای توافقنامه میان اسرائیل و جنبش حماس صورت نگرفت بلکه از طریق شبکه های ارتباطی غیر مستقیم جنبش حماس و طرف اسرائیلی انجام شد.