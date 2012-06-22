غلامرضا مهرداد در گفتگو با مهر درباره طرح های افزایش تولید برق تا پیش از تابستان سالجاری، گفت: از سال گذشته تاکنون 18 طرح افزایش ظرفیت تولید برق در نیروگاه های سراسر کشور نصب و راه اندازی شده است.

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و تولید توانیر با اعلام اینکه از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سالجاری تاکنون 55 هزار و 8/982 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و سه هزار و 3/374 گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است، تصریح کرد:‌ تولید برق کشور از ابتدای سالجاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 6 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون را 59 هزار و 1/357 مگاوات عنوان کرد و افزود: این میزان 6.02 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در مدت زمان مشابه سال گذشته بوده است.

به گفته وی در این مدت، تولید نیروگاه‌های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 6.16 درصد افزایش و تولید برق نیروگاه‌های برق آبی 3.78 درصد رشد یافته است.

مهرداد با یادآوری اینکه از سال گذشته تاکنون نزدیک به 1000 مگاوات تولید برق با راه‌اندازی کامل نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری تزریق شده است، تاکید کرد: در این مدت 2 واحد بخاری 55 مگاواتی در نیروگاه ذوب آهن، چهار واحد 160 مگاواتی در نیروگاه پره سر، چهار واحد 160 مگاواتی در نیروگاه حافظ شیراز، 2 واحد بخاری 160 مگاواتی در نیروگاه سنندج، دو واحد 250 مگاواتی در نیروگاه برقآبی گتوند، یک واحد 160 مگاواتی در نیروگاه شاهرود، یک واحد 160 مگاواتی در نیروگاه زنجان، یک واحد 160 مگاواتی در نیروگاه دماوند در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و تولید توانیر، یادآور شد: پیش بینی می‌شود تا چند هفته آینده واحدهای جدید افزایش تولید برق در نیروگاه‌های دماوند، حافظ، گناوه و یزد هم وارد مدار تولید شوند.