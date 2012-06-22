تامین 25 میلیارد تومان برای اجرای طرح آفتاب مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر همایون هاشمی در ششمین مرحله از طرح آفتاب که امروز برگزار شد افزود: اجرای طرح آفتاب عصاره تجربیات 10 ساله سازمان بهزیستی است به طوری که آگاه سازی و ارائه خدمات اجتماعی و همچنین توانمند سازی از جمله اقداماتی است که در سازمان انجام می شود.

به گفته وی هدف از اجرای این طرح توانمند سازی مددجویان و همچنین دیدار چهره به چهره و رفع مشکلات و نیازهای این افراد است به طوری که تاکنون 5 مرحله از طرح آفتاب در نقاط مختلف استان برگزار شده است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه سالانه 10 درصد از مددجویان بهزیستی باید توانمند شوند گفت: برنامه ریزی های لازم برای اجرای این قانون انجام شده به طوری که سال گذشته توانستیم بیشتر از 10 درصد نیز زمینه توانمندسازی مددجویان را فراهم کنیم.

هاشمی با اشاره به اینکه برنامه طرح آفتاب 25 هدف دارد افزود: در این طرح مددجویان و معلولان نیازهای خود را با مسئولان در میان می گذارند به طوری که در صورت نیاز به مسکن ، اشتغال ، توانمندسازی و ... مشکلاتشان رفع خواهد شد.

به گفته هاشمی در سال جاری از نظر منابع مالی در شرایط بسیار خوبی هستیم که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال بخش زیادی از مشکلات مددجویان و معلولان تحت پوشش را برطرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه نوع ارائه کمک و خدمات به مددجویان متفاوت است تاکید کرد: رسیدگی و رفع مشکلات این افراد در دستور کار قرار دارد و به هر مددجو متناسب با نیازش کمک می شود.

در ششمین مرحله از طرح آفتاب امروز در مجموعه فرهنگی تفریحی شهید چمران در استان البرز برگزار شد که طی آن مسئولان و معاونین سازمان بهزیستی، استاندار کرج، شهردار کرج و چند تن دیگر از مسئولان حضور داشتند که از نزدیک با معلولان و مددجویان گفتگو کرده و مشکلات آنها را برطرف کردند.