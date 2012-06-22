پروژه های به زمین مانده بسیاری در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علی پور شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری از روند کند اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در شهرهای استان انتقاد کرد.

وی افزود: با این روند پروژه ای مانند بیمارستان رازی قائم شهر که قرار بود سال 92 به بهره برداری برسد ولی بر اساس شواهد و قرائن این پروژه در سال 98 هم بعید به نظر می رسد که بهره برداری شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اجرای پروژه های عمرانی در استان باید به صورت کارشناسی شده انجام شود، تصریح کرد: صحیح نیست در استانی که با مشکل عدیده کم آبی دست و پنجه نرم می کند، انتقال آب از این استان به کویر مرکزی صورت گیرد.

علی پور با بیان اینکه دقت و سرعت پروژه های عمرانی در استان باید مدنظر قرار گیرد، یادآور شد: متاسفانه قالب پروژه های ملی در استان به صورت قطره چکانی انجام می شود که هیچ رضایت کننده نیست.

وی با اعلام اینکه مازندران دارای منابع غنی انسانی و مناطق بکر طبیعی و گردشگری است، افزود: متاسفانه در تخصیص اعتبارات و دریافت بودجه ملی از وزارتخانه، مدیران پیگیری نداشتیم.

عضو مجمع نمایندگان مازندران از روند توسعه قطره چکانی در استان انتقاد کرد و گفت: این در حالی است که از بیان برخی مدیران مازندران، توسعه متوازن و اثرگذاری در استان در حال تحقق یافتن است.

وی از بالا بودن آمار بیکاری در شهرهای جنوبی مازندران انتقاد کرد و افزود: در شهرستان قائم شهر که زمانی به شهر صنعتی مازندران مشهور بوده اکنون بر اساس آمارهای غیررسمی بیش از 21 درصد نرخ بیکاری گزارش شده سات.

علی پور اظهار داشت: برای رفع معضل بیکاری در شهرهای استان باید به مانند دوران دفاع مقدس، جهاد کرد.