به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارش خود می نویسد : "رجاپرویز اشرف" از روز شنبه بطور رسمی کار خود را به عنوان نخست وزیر پاکستان آغاز کرد و این درحالی است که وی در این پست با چالش های بیشماری همچون بحران انرژی، فساد، تقابل با قاضیان مستقل، برخورد با گروه های مخالف، فعالیت شبه نظامیان، جنگ افغانستان و همچنین روابط سرد اسلام آباد-واشنگتن مواجه است.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه دادگاه عالی پاکستان رای به برکناری "یوسف رضا گیلانی" از پست نخست وزیری داد، "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان، اشرف را نامزد تصدی این پست کرد.

"رجا پرویز اشرف" در کنار "آصف علی زرداری" در مراسم تحلیف"

اشرف در نخستین سخنرانی خود در پارلمان پاکستان طرح گفتگو با احزاب مخالف برای حل مشکلات موجود در این کشور را ارائه کرد اما رهبران احزاب مخالف امکان هرگونه سازش با حزب مردم را رد کرده و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی شدند.

رجاپرویز اشرف همچنین با مشکلات داخلی و خارجی مواجه است که مهمترین مشکل وی موضوع فساد گسترده در پاکستان است که برخی از مقامات این کشور نیز آلوده آن هستند. بر همین اساس گفته می شود حتی خود رجا پرویز نیز با اتهاماتی در خصوص فساد مالی مواجه است و این موضوع برای چند تن دیگر از اعضای حزب مردم نیز صدق می کند.

در همین راستا اشرف در همان ساعات ابتدایی آغاز به کار پیامی از دادگاه عالی دریافت کرد مبنی بر آنکه در روزهای آینده جلسه استماع درباره تعیین تکلیف قانون مصونیت برگزار می شود . البته هدف اصلی این جلسه سلب مصونیت قضایی آصف علی زرداری است و گیلانی نیز به خاطر مخالفت با این موضوع از کار برکنار شد.

دادگاه عالی پاکستان از گیلانی خواسته بود تا از دادگاه سوئیس بخواهد تا پرونده فساد زرداری را مجددا به جریان بیاندازد اما گیلانی با این امر مخالفت کرد و همین موضوع موجب شد تا دادگاه عالی پاکستان رای به عدم صلاحیت وی بدهد.

اما علاوه بر موضوع فساد و دادگاه عالی پاکستان، اشرف باید با یک مشکل بزرگ داخلی دیگر مقابله کند و آن فعالیت گروه های شبه نظامی در این کشور است.

هر چند در گذشته اسلام آباد عملیات هایی را برای پاکسازی مناطق مخالف پاکستان از وجود این گروه ها انجام داده اما با این وجود گروه های شبه نظامی همچنان در این کشور فعالیت دارند و آمریکا نیز اعلام می کند که گروه های شبه نظامی حاضر در پاکستان موجب بی ثباتی در افغانستان می شوند . و در همین رابطه لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، در هفته گذشته اعلام کرده بود که صبر آمریکا از پاکستان به دلیل فعالیت گروه های شبه نظامی در آن رو به پایان است.

موضوع دیگر روابط چین و پاکستان است. اسلام آباد در اندیشه افزایش روابط خود با پکن است و اشرف در سخنرانی روز جمعه خود بر این نکته تاکید کرده اما بدون شک افزایش روابط پاکستان با چین که رقیبی جدی برای آمریکا محسوب می شود تنش های جدیدی را میان اسلام آباد و واشنگتن به وجود می آورد.

در این میان آمریکا نیز طی روز گذشته اعلام کرده که به دنبال همکاری با نخست وزیر جدید پاکستان برای حل تنش های میان دو کشور است. از سال گذشته میلادی و بعد از کشته شدن "بن لادن" رهبر القاعده، بدست نیروهای آمریکایی در نزدیکی اسلام آباد، تنش های میان دو کشور آغاز شد و کشته شدن 24 نظامی پاکستانی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریک موجب شد تا این تنش ها به اوج خود رسیده و اسلام آباد راه های انتقال سوخت به نیروهای ناتو در افغانستان را که از خاک پاکستان عبور می کنند مسدود کند. این اقدام پاکستان همچنان ادامه دارد و مذاکرات دو طرف برای بازگشایی این مسیر هنوز به نتیجه نرسیده است.

برهمین اساس پیش بینی می شود که اشرف روزهای سختی را در مقام نخست وزیری پاکستان تجربه کند زیرا همانطور که اشاره شد مشکلات داخلی این کشور به همراه چالش های خارجی امکان فعالیت بی دردسر را به نخست وزیر جدید نخواهند داد.