انفجار 2 بمب در بغداد 59 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که یکی از بازارهای بغداد امروز هدف 2 انفجار قرار گرفت.
بنا بر اعلام منابع امنیتی و پلیس عراق در این انفجارها دستکم 9 نفر کشته و 50 تن زخمی شده اند.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از کشته و زخمی شدن 59 نفر در 2 انفجار در بغداد خبر دادند.
