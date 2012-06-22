۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

انفجار 2 بمب در بغداد 59 کشته و زخمی برجا گذاشت

انفجار 2 بمب در بغداد 59 کشته و زخمی برجا گذاشت

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از کشته و زخمی شدن 59 نفر در 2 انفجار در بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که یکی از بازارهای بغداد امروز هدف 2 انفجار قرار گرفت.

بنا بر اعلام منابع امنیتی و پلیس عراق در این انفجارها دستکم 9 نفر کشته و 50 تن زخمی شده اند.

