به گزارش خبرگزاری مهر ، روز پنجشنبه مرحله دوم لیگ دوومیدانی ایران با مشخص شدن نفرات برتر 10 ماده در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد که نتایج روز نخست این رقابت‌ها به شرح ذیل است:

100 متر:

1- رضا قاسمی با رکورد 10.37 ثانیه

2- حسن تفتیان با رکورد 10.42 ثانیه

3- پیمان رجبی با رکورد 10.63 ثانیه

110 متر با مانع:

1- روح الله عسگری با رکورد 13.91 ثانیه

2- میلاد سیار با رکورد 14.25 ثانیه

3- مجتبی پوستچی با رکورد 14.28 ثانیه

400 متر:

1-احسان مهاجر شجاعی با رکورد 47.43 ثانیه

2- امین قلیچی با رکورد 47.96 ثانیه

3- احمدرضا ثابت با رکورد 48.01 ثانیه

1500 متر:

1- امیر مرادی با رکورد 3 دقیقه و 58 ثانیه و 52 صدم ثانیه

2- مسلم نیادوست با رکورد 3 دقیقه و 58 ثانیه و 77 صدم ثانیه

3- حسین کیهانی با رکورد 3 دقیقه و 59 ثانیه و 57 صدم ثانیه

پرتاب وزنه:

1- علیرضا مهرصفوتی با حدنصاب 18.69 متر

2- محمدحسین اسکندری با حدنصاب 18.19 متر

3- مهدی صابری با حدنصاب 16.97 متر

100*4 متر:

1- نفت تهران با حدنصاب 40.66

2- گاز خراسان رضوی با حدنصاب 40.89

3- ماهشهر با حدنصاب 42.27 امتیاز

پرتاب نیزه:

1- ایوب آرخی با حدنصاب 68 متر

2- یونس یوسف‌وند با حدنصاب 68 متر

3- یعقوب آرخی با حدنصاب 67.44 متر

پرش با نیزه:

1- محمدحسین ربانی با رکورد 5 متر

2- اسحاق غفاری با رکورد 4.80 متر

3- امیرمحمد صلح میرزایی با حدنصاب 4.70 متر

پرش طول

1- محمد ارزنده با رکورد 7.99 متر ( وی با این پرش رکورد ایران را شکست)

2- بهروز سیستانی‌پور با حدنصاب 7.42

3- مصیب ناصری با حدنصاب 7.3

پنج هزار متر

1- محمدجواد صیادی با رکورد 14 دقیقه و 48 ثانیه و 16 صدم ثانیه

2- محمدرضا ابوترابی با رکورد 14 دقیقه و 53 ثانیه و 52 صدم ثانیه

3- پژمان کرزه‌ای با رکورد 14 دقیقه و 56 ثانیه و 93 صدم ثانیه

سایر مسابقات مرحله دوم رقابت‌های لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور امروز جمعه برگزار می‌شود.