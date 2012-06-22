به گزارش خبرگزاری مهر ، روز پنجشنبه مرحله دوم لیگ دوومیدانی ایران با مشخص شدن نفرات برتر 10 ماده در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد که نتایج روز نخست این رقابتها به شرح ذیل است:
100 متر:
1- رضا قاسمی با رکورد 10.37 ثانیه
2- حسن تفتیان با رکورد 10.42 ثانیه
3- پیمان رجبی با رکورد 10.63 ثانیه
110 متر با مانع:
1- روح الله عسگری با رکورد 13.91 ثانیه
2- میلاد سیار با رکورد 14.25 ثانیه
3- مجتبی پوستچی با رکورد 14.28 ثانیه
400 متر:
1-احسان مهاجر شجاعی با رکورد 47.43 ثانیه
2- امین قلیچی با رکورد 47.96 ثانیه
3- احمدرضا ثابت با رکورد 48.01 ثانیه
1500 متر:
1- امیر مرادی با رکورد 3 دقیقه و 58 ثانیه و 52 صدم ثانیه
2- مسلم نیادوست با رکورد 3 دقیقه و 58 ثانیه و 77 صدم ثانیه
3- حسین کیهانی با رکورد 3 دقیقه و 59 ثانیه و 57 صدم ثانیه
پرتاب وزنه:
1- علیرضا مهرصفوتی با حدنصاب 18.69 متر
2- محمدحسین اسکندری با حدنصاب 18.19 متر
3- مهدی صابری با حدنصاب 16.97 متر
100*4 متر:
1- نفت تهران با حدنصاب 40.66
2- گاز خراسان رضوی با حدنصاب 40.89
3- ماهشهر با حدنصاب 42.27 امتیاز
پرتاب نیزه:
1- ایوب آرخی با حدنصاب 68 متر
2- یونس یوسفوند با حدنصاب 68 متر
3- یعقوب آرخی با حدنصاب 67.44 متر
پرش با نیزه:
1- محمدحسین ربانی با رکورد 5 متر
2- اسحاق غفاری با رکورد 4.80 متر
3- امیرمحمد صلح میرزایی با حدنصاب 4.70 متر
پرش طول
1- محمد ارزنده با رکورد 7.99 متر ( وی با این پرش رکورد ایران را شکست)
2- بهروز سیستانیپور با حدنصاب 7.42
3- مصیب ناصری با حدنصاب 7.3
پنج هزار متر
1- محمدجواد صیادی با رکورد 14 دقیقه و 48 ثانیه و 16 صدم ثانیه
2- محمدرضا ابوترابی با رکورد 14 دقیقه و 53 ثانیه و 52 صدم ثانیه
3- پژمان کرزهای با رکورد 14 دقیقه و 56 ثانیه و 93 صدم ثانیه
سایر مسابقات مرحله دوم رقابتهای لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور امروز جمعه برگزار میشود.
نظر شما