سوسن پرور بازیگر و کارگردان تئاتر که به عنوانبازیگر در سینما و تلویزیون نیز حضور دارد، درباره کارهای تازه خود به خبرنگار مهرگفت: 10 روزی است سری تازه "خنده بازار" کلید خورده است و در این مدت در پروژه حضورداشتم. در دو قسمت از سریال "دزد و پلیس" به کارگردانی سعید آقاخانی که برای ماهرمضان ساخته می‌شود هم به عنوان بازیگر مهمان بازی داشتم.

وی درباره آیتم‌های تازه "خنده بازار" گفت:چون آیتم ها جدید هستند هنوز نمی دانم که در کدامیک از آنها حضور خواهم داشت اما با توجه به ارتقای روز به روز برنامه احتمالا آیتمهای دیدنی و تازه ای را شاهد خواهیم بود.

مجموعه طنز "خنده بازار" به کارگردانی شهاب عباسی وتهیه‌کنندگی فرید شب‌خیز برای پخش از شبکه سوم سیما تولید می‌شود.

محمدرضا خسروی، سیاوش مفیدی، شهاب عباسی، یزدانفتوحی، کوروش معصومی، سوسن پرور، آرش میراحمدی، ابراهیم شفیعی، مرتضی رستمی، احمدایراندوست، مریم سروری، پریسا روشنی و سوزان عزیزی از جمله بازیگران "خنده بازار" هستند.

لازم به ذکر است که در خبر قبلی مهر به اشتباه افزایش آیتم های جدید حذف برخی آیتم ها عنوان شده بود که این موضوع در این خبر تصحیح شد.