به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تحرکات باشگاه سوهان گل محمدی قم پیش از آغاز فصل رقابت های لیگ فوتبال باشگاه های استان قم پیوستن محمد قاسمی به جمع بازیکنان این تیم بود.



برای این منظور و در آخرین روز نقل و انتقالات و ثبت قرارداد بازیکنان فوتبال پایه استان قم، سرانجام با توافق باشگاه های سوهان گل محمد و پیام قم، محمد قاسمی هافبک تهاجمی تیم فوتبال جوانان پیام به جمع سرخپوشان فوتبال قم پیوست.



قاسمی که در فصول گذشته در ترکیب تیم های نوجوانان و جوانان پیام، بازی های درخشانی را به نمایش گذاشته بود سرانجام با توافق دو باشگاه رسما سرخپوش شد تا در لیگ جدید فوتبال باشگاه های قم در تیم سوهان گل محمدی بازی کند.



بر این اساس قاسمی با تیم فوتبال جوانان سوهان گل محمدی قم با حضور در دفتر هیئت فوتبال استان قرارداد خود را امضاء کرد در حالی که رضایت نامه فرهنگ یاری بازیکن تیم فوتبال نوجوانان و انتقال موقت امین حسن زاده دروازه بان جدید تیم جوانان نیز در باشگاه فوتبال سوهان گل محمدی قم قطعی شد، ضمن اینکه از سوی دیگر محمد مهدی مرادی بازیکن سابق فصل 89 باشگاه سوهان گل محمد قم، با عقد قراردادی سه ساله مجددا به تیم نوجوانان می پیوندد.



انجام تحقیقات از بازیکنان حاضر در فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور



برخی از بازیکنان تیم فوتبال سوهان گل محمدی قم از تیم های حاضر در مرحله دوم مسابقات فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور در خصوص برخی اتفاقات و همچنین دلایل عدم صعود این تیم به لیگ دسته اول نوجوانان کشور مورد تحقیقات قرار می گیرند.



حسن رهنمایی سرپرست تیم های فوتبال سوهان گل محمد در این خصوص اظهار داشت: با هماهنگی کادر فنی تیم های پایه، مقرر شد برخی از بازیکنان حاضر در مسابقات مرحله دوم قهرمانی کشور در شهر بندرعباس به منظور ارائه پاره ای توضیحات احضار شوند.



وی یاد آور شد: هدف از احضار این بازیکنان شناسایی عامل یا عوامل اخلالگر در نظم تیمی و هماهنگی های خودمختار در خارج از زمین است بدین ترتیب بازیکنان مهمان تیم نوجوانان پس از احضار و ادای توضیحات می توانند رضایت نامه خود را دریافت و به تیم سابق خود بازگردند.



رهنمایی هدف اصلی از این کار را آشنا ساختن بازیکنان با محدودیت ها، وظایف و تخلفات و همچنین ایجاد نظم یکنواخت تیمی عنوان کرد.



پیروزی جوانان برابر بزرگسالان در بازی تدارکاتی عقاب سوهان گل محمد قم



تیم های فوتبال جوانان و بزرگسالان عقاب سوهان گل محمد در دیداری دوستانه با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت خود به مصاف هم رفتند که برنده این مسابقه تیم فوتبال جوانان بود.



در این مسابقه که در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، تیم بزرگسالان با پیراهن مشکی و جوانان با پیراهن سفید به دیدار یکدیگر رفتند که در پایان تیم فوتبال جوانان عقاب سوهان گل محمد دو بر یک به پیروزی رسید.



بزرگسالان در نیمه نخست روی یک موقعیت تک به تک به گل پیروزی بخش رسیدند اما در نیمه دوم ورق برگشت و دو گل دیدنی از سید علی اختریان که بعنوان بازیکن جانشین به زمین آمده بود مقدمات شکست تیم بزرگسالان را فراهم کرد.



گل اول تیم جوانان روی ارسال عرضی موسی الرضا عبداللهی، حرکت ویرانگر مهدی شکوهی و ضربه محکم و دقیق سید علی اختریان به ثمر رسید در حالی که اختریان در آخرین دقایق مسابقه نیز با یک ضربه ازاد دقیق و تماشایی گل دوم را به ثمر رساند.



مربیان هر دو تیم بزرگسالان و جوانان ضمن ابراز رضایت از نحوه عملکرد تیمشان، این مسابقه را برای بهبود سطح کیفی تیم متبوع مثبت ارزیابی کردند.

