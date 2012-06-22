سپاه یک نهاد برخاسته از دل انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های نماز جمعه چناران با اشاره به روز ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار اظهار کرد: نقش سپاه در خنثی سازی توطئه های سالهای اولیه انقلاب از قیبل،غائله های تجزیه طلبی در مناطق قومیتی، ترورسیم داخلی،غائله بنی صدر و کودتاهای پی در پی داخلی بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: نقش سپاه و بسیج در تبدیل جنگ تحمیلی به دفاع مقدس و ناکام گذاشتن متجاوزان نقشی بی بدیل بود.

وی تصریح کرد: نقش موثر سپاه در شکست طرح ها، سیاستها و برنامه های امریکا در خاورمیانه از جمله در عراق، افغانستان، لبنان و سرزمین های اشغالی انکار نا پذیر است و همین طورنباید از نقش تاثیر گذار این نهاد در امر سازندگی، پیشبرد پروژه های ملی در راستای خنثی سازی توطئه تحریم اقتصادی و به راه انداختن جنگ نرم و نیز افشای ماهیت واقعی فتنه گران و منحرفان از خط اصیل انقلاب اسلامی غافل بود.

امام جمعه چناران بیان کرد: اقتدار ملت ایران امروز در سایه فرهنگ پاسداری از ارزشهای انقلاب و جانبازی در این راه است کما این که مقام معظم رهبری فرموده اند، عزت امروز مرهون مقاومت و ایستادگی بر اصول است.

وی در ادامه با اشاره به هفته قوه قضائیه گفت: پیروزی انقلاب اسلامی دستآوردهای بزرگی داشت و از بزرگترین دستآوردهای آن استقرار نظام قضایی اسلامی و اجرای حدود و احکام الهی بود.

حجت الاسلام تاجی افزود: اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه از تاسیس این نهاد، دستگاه قضاء تجربه ها و اندوخته های بسیاری به دست آورده است،

وی بیان داشت: قوه قضائیه در طول این سالها همواره رو به پیشرفت و بهبود در حرکت بوده است.

امام جمعه چناران اظهار داشت: تلاش بی وقفه مسئولان دستگاه قضاء در جهت اصلاح ساختارها،روشها بر مبنای هر چه اسلامی تر شدن دستگاه قضاء،امری ضروری بوده که با کمال شعف و مسرت باید اذعان کرد این روند رو به رشد در قوه قضائیه به خوبی مشاهده می شود.

حجت الاسلام تاجی افزود: اما توقعات ملت از دستگاه قضاء، برخورد قاطع با مفسدان و متجاوزان به حقوق عمومی، مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادی، رضایتمندی و اطمینان مردم از این دستگاه، امنیت حیثیتی افراد و حفظ آبروی مردم و نظارت بر کارکرد خود قوه قضائیه و برخورد قاطع با متخلفان داخلی دستگاه قضاء است.