بهره گیری از نیروهای مردمی در برگزاری مناسبت های مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح جمعه در دیدار با مدیرکل و مسئولان تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب پیرامون تاثیر عمیق هنر در تبلیغ و اطلاع رسانی دینی، افزود: با بهره گیری از عنصر هنر، ادبیات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، آموزه های متعالی امام راحل، تاکیدات مقام معظم رهبری و فرازهای نورانی ادعیه، اذکار و توصیه های ائمه (علیهم السلام) اطلاع رسانی شود.



وی، خواستار برگزاری دوره های آموزشی برای مداحان و پیگیری پوشش بیمه ای آنان به عنوان هنرمندان دینی شد وافزود: پیش نویسی در این رابطه از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان با امضای استاندار برای ارائه به رئیس جمهور و وزیر ارشاد تنظیم شود.



استاندار مازندران، تربیت دینی و ترویج عنصر امر معروف و نهی از منکر را بازدارنده نابهنجاری ها در جامعه دانست و تصریح کرد: برنامه های اصولی و دقیقی برای تقویت آموزه های متعالی دینی در جامعه تدوین شود.



وی بر تقویت برپایی نماز صبح در مساجد استان تاکید کرد و بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری و هماهنگی اداره کل اوقاف و فرمانداری ها نسبت به تجهیز مساجد بین راهی و ارائه خدمات به مسافران اهتمام کند.



طاهایی با تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه دارالقرآن ها خواستار تقویت این مهم با همکاری مهد قرآن شد.



استاندار مازندران با اشاره به دلبستگی مردم مومن و ولایی مازندران به ائمه اظهار و مشارکت همه جانبه آنان در برگزاری جشن ها و اعیاد مذهبی، عنوان کرد: از ظرفیت مردمی در برگزاری این مناسبت های خجسته به نحو مطلوب بهره گیری شود.

رونق پایگاههای دینی در مازندران



مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: با توجه ویژه استاندار به حوزه های علمیه، مصلاها، مراکز قرآنی و هیئت های مذهبی شاهد رونق این پایگاه های دینی در استان هستیم.

حجت الاسلام ناصر شکریان افزود: برگزاری جلسات تفسیر و شرح نهج البلاغه در استان، ساخت خانه عالم، افتتاح شعبه تبیان غرب مازندران، راه اندازی سامانه پاسخ گویی به شبهات دینی، برپایی نمایشگاه محصولات دینی و دبیرستان های معارف اسلامی در تنکابن، حضور روحانیون در مناطق کمتر توسعه یافته فرهنگی، فعال نمودن شعبات سازمان تبلیغات اسلامی در برخی شهرهای استان و برگزاری دوباره بعضی فعالیت های فرهنگی مذهبی در استان از جمله مواردی ست که با تاکید استاندار مازندران صورت پذیرفته است.



وی با بیان اینکه تا کنون بالغ بر چهار میلیارد تومان با عنایت استاندار به مراکز قرآنی استان اختصاص یافت، اظهار داشت: 400 نفر از مربیان قرآنی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.



شکریان افزود: از 275 خانه عالم، کار ساخت و تجهیز 116 مورد به انجام رسیده و 159 مورد در حال تکمیل است.



وی از حضور استاندار در مراسم اعتکاف مساجد قائم شهر و معتکفان ماه رجب قدر دانی کرد و گفت: در مراسم اعتکاف امسال بیش از 20 هزار نفر از مردم مومن مازندران حضور یافتند.