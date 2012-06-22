سان سوکی خواستار حمایت غرب از تغییرات میانمار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آئونگ سان سوکی" رهبر مخالفان دولت نظامی میانمار جامعه بین المللی و کشورهای غربی را به کمک به روند دمکراسی در این کشور فراخواند.

وی در یک سخنرانی تاریخی در پارلمان انگلیس از غرب خواست یک همراه منتقد برای میانمار در مسیر عبور از نظامی گری به دمکراسی باشد.

وی افزود: من اینجا هستم تا درخواست کننده کمکهای عملی از دوستانمان در حمایت از اصلاحاتی باشم که زندگی و شرایطی بهتر را برای مردم میانمار به ارمغان می آورند.

سان سوکی پس از ملکه الیزابت دوم تنها زنی است که در یک نشست مشترک برای نمایندگان هر دو مجلس عوام و لردهای انگلیس سخنرانی می کند.

به گفته وی میانمار در حال حاضر در آغاز راهی برای ایجاد آینده ای بهتر است. رهبر مخالفان میانمار پیش از این سخنرانی با شاهزاده چارلز و همسرش و نیز "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است سان سوکی در نخستین سفر خارجی پس از پایان بازداشت خانگی اش، هفته گذشته برای دریافت جایزه صلح نوبل راهی اسلو شد.