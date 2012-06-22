۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

زمین لرزه عنبرآباد خسارتی نداشت

کرمان - خبرگزاری مهر: زلزله 3.6 ریشتری بامداد امروز در عنبرآباد طبق اعلام مسئولان محلی خسارتی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به شدت 3.6 ریشتر بامداد امروز شهرستان عنبرآباد در جنوب کرمان را به لرزه در آورد که به گفته مسئولان محلی این شهرستان این زمین لرزه خسارت جانی و مالی به همراه نداشته است.

طی سه روز گذشته زمین لرزه های مختلف مناطق مختلف استان کرمان به خصوص در شهرستانهای جنوبی را به لرزه در آورده است که هیچ یک از این زمین لرزه ها خسارتی در برنداشته است.

روز گذشته نیز یک زمین لرزه 3.7 ریشتری و دو زمین لرزه 3.2 ریشتری فاریاب را تکان داد و همچنین زمین لرزه ای به شدت 3.8 کهنوج را لرزاند.

استان کرمان زلزله خیز ترین استان کشور محسوب می شود و یک سوم تلفات ناشی از زمین لرزه های 100 سال اخیر در این استان روی داده است.

کد مطلب 1632206

