نیاز 62 میلیارد یورویی بانکهای اسپانیا برای جلوگیری از ورشکستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج یک تحقیق که توسط دو موسسه مستقل انجام شده نشان می دهد بخش بانکداری اسپانیا برای نجات از ورشکستگی به 62 میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا نیاز دارند.

این در حالی است که مبلغ کمک درنظر گرفته شده از سوی این اتحادیه برای بانکهای اسپانیا 100 میلیارد یورو است. بر این اساس تحقیق مذکور به درخواست دولت اسپانیا و با هدف مشخص شدن میزان واقعی نیاز کمک مالی بانکها به اجرا گذاشته شده است.

به گفته "لوئیس دگویندوس" وزیر اقتصاد اسپانیا این اقدام بصورت فرمالیته انجام گرفته و جزئیات آن در ماه جولای منتشر خواهد شد.

این در حالی است که با ادامه بحران بدهی ها و بیکاری در اسپانیا وضعیت اقتصادی رو به وخامت گذاشته و این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.