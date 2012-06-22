جانبازان و پاسداران سفیران نور و روشنایی در جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سیدعلی اکبر طاهایی آمده است: شعبان، مطلع النور، ماه رسول خدا(ص) و ماه دعا و استغفار و آماده ‏سازی روح برای حضور در ضیافت الله ست.

روزهای نخستین این ماه مصادف است با شکفتن گل های باطراوت گلستان احمدی؛ سه اختر تابناکی که پیشانیشان بوی بندگی، دستانشان عطر کرامت و گام هایشان صلای ایستادگی دارد. رادمردانی که زمین به واسطه حضورشان مسرور و مغرور و فضا از شمیم دل انگیزشان آکنده است.



چه فرخنده و مبارک است گرامی داشت مقام پاسداران، این حافظان مرزهای شرف و آزادگی در خجسته زاد روز پر برکت حماسه آفرین واقعه جاودان عاشورا، حضرت امام حسین(ع) و چه زیباست نامگذاری ولادت آموزگار بزرگ عشق و وفا، حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) به روز جانباز، علمدار نام‌آور حماسه کربلا، بزرگوارانی که با حماسه آفرینی و جانفشانی های خویش از حریم قرآن و ولایت و ارزش های متعالی اسلامی با صبر و شکیبایی صیانت کردند.



پاسداران، رهروان مومن و صادق نهضت حسینی، ره پویان طریق حضرت امام خمینی (ره) و سنگرنشینان ولایت عشق، از آغاز انقلاب اسلامی در همه ی عرصه ها چونان خورشید فروزان درخشیدند و حماسه هایی جاوید آفریدند.

در هنگامه ای که دشمن غدار و فریب خورده استکبار، ناجوانمردانه سرزمین عزیزمان را آماج حملات ددمنشانه قرار داد، سپاه عشق هم پا و هم دوش همرزمان خود قامت آراستند و بر دشمن پلید شوریدند و همه آرزوهایشان را بر دلهای سیاهشان به خفت نشانده و سرافرازانه آوای اقتدار سرودند.



جانبازان، این آیه های ایثار که مایه افتخار جامعه اسلامی ما هستند، در یاری اسلام و انقلاب پای بر روی نفس گذاشته و به سوی جبهه های نبرد شتافتند. آنان از وادی شهادت بازگشته اند، اما نه به اختیار خود که با تقدیر خدا و مشیت الهی در دنیا مسکن گزیده اند تا ادای تکلیف کنند و به در راه ماندگان، راه رستگاری بیاموزند.

جانبازان، یادگاران گران بها و ارزشمند و پرافتخار دوران دفاع مقدس و پاسدار امانت هایی هستند که شهیدان عزیز به یادگار گذاشتند.



حافظان و جانبازان این انقلاب، دین بزرگی بر گردن جامعه دارند، چراکه به پیروی از سرور و سالار شهیدان، آنان نیز برای حراست از اسلام، تمام هستی خویش را در طبق اخلاص نهادند و مردانه در میادین نبرد جنگیدند و امروزه پس از جنگ همچون پیشوای چهارم خویش که شاهد تلخ ترین حوادث روزگار در کربلا بود و چون کوهی استوار در برابر همه بلاها و دشوارها ایستادگی کرد.

آنها در تمامی صحنه ها با قدرت به فعالیت مشغولند و حتی در بعضی عرصه ها بویژه حوزه های فرهنگی از دیگران گوی سبقت را ربوده و آثار عمیق و شگرفی از خویش در جامعه برجای نهاده اند. بی شک وجود این سفیران نور و روشنایی در میان جامعه، که وجودشان بوی بهشت و رحمت و رنگ عشق و شهادت دارد، غنیمتی بزرگ و از رحمت‏های الهی است.



اینک که درخت انقلاب را فرزندان مخلص این کشور اسلامی با نثار خون به ثمر رسانده اند، شایسته است، فرهنگ غرور آفرین ایثار و جانبازی به همراه آموزه های الهی و آثار ارزنده اسلامی به نوجوانان و جوانان شناسانده شود. در این راستا یکی از گنجینه های اسرار معارف الهی برای انتقال احساس غرور و عزت اسلامی به نسل پویا و کارآمد جامعه، صحیفه سجادیه است که مشتمل بر دقیق ترین مسائل توحیدی، عبادی، اجتماعی و اخلاقی می باشد.

این کتاب تحفه ای الهی، گنجینه ای بدیع و ثروتی تمام ناشدنی ست که بر قلب عزیزترین انسان ها جاری شده و از نیازهای حیاتی و اساسی انسان در برخورداری از اندیشه های ناب مهتر پرهیزگاران و زیور صالحان است.



اینجانبان میلاد خجسته و مسعود سه پاره خورشید نبوی (ص)، سرور آزادگان جهان و امیر لحظات بی پایان نیایش، حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، ماه رخشان حیدری خصال، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و زینت‏دهنده سجده‏گاه عاشقان، حضرت امام سجاد (ع)را به محضر تمامی پاسداران و جانبازان و مردم ولایت مدار مازندران تبریک و شادباش عرض می نماییم.

رجا واثق داریم جانفشانی ها و رشادت های پاسداران و جانبازان در تاریخ پربار انقلاب شکوهمند اسلامی و اذهان بیدار و آگاه ملت قدردان ایران پایدار و ماندگار خواهد ماند.