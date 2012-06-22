به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در 12 فصل تنظیم شده و همچون دیگر آثار مولوی روایتی از زندگی روزمره عادی شخصیت‌های اصلی داستان است.

این کتاب داستان آدم‌هایی چون سودابه، فروردین، آذر، اسفند، بهمن، اسی، منیژه و ... است که به فراخور شرایط و موقعیت داستان با یکدیگر در تعامل قرار می‌گیرند.

مولوی همچون دیگر آثارش در چیدن افراد و موقعیت‌های داستانی موفق است و می‌تواند مخاطب را تا انتهای اثر با خود همراه کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: شال پشمی یشمی‌ای را که آذر تازه برایش بافته بود، از جارختی برداشت و با یک نخ سیگار کش‌رفته از پاکت سیگار بهمن و کبریت و زیرسیگاری به ایوان رفت.

روی راحتی نشست و دو پا را بالا آورد و توی شکم جمع کرد و شال را دور خودش پیچید. سیگار را روشن کرد و با کیف پکی به آن زد. حالا می‌شد زیر نور سرد ماهی که گاهی به گاهی پس ابری می رفت، به دو درخت خشکیده‌اش خیره شود و فکر کند ببیند می‌تواند امشب که دیگر واهمه بیدار شدن اسفند را ندارد، از بهمن بترسد.

این کتاب 208 صفحه‌ای در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 6 هزار تومان توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.