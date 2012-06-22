  1. استانها
  2. البرز
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

طرح آفتاب آموزش فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی بهزیستی استان البرز آغاز شد

طرح آفتاب آموزش فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی بهزیستی استان البرز آغاز شد

کرج – خبرگزاری مهر: طرح آفتاب آموزش فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی بهزیستی استان البرز با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئولان استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آفتاب آموزش فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی بهزیستی استان البرز قبل از ظهر جمعه با حضور رئیس بهزیستی کشور و مسئولان استان آغاز شد.

مسابقه طناب کشی به همت بهزیستی و شهرداری کرج نیز برگزار شد و همچنین در حاشیه این طرح غرفه های مختلفی از آثار مددجویان و معلولان استان در معرض نمایش قرار گرفت.

به ده نفر افرادی که نامشان حسین بود هدیه ای اهدا شد و برنامه و نمایش های مختلف در حین مراسم توسط مددجویان استان اجرا شد.

همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه معاونان خود از نزدیک با خانواده های مددجویان و معلولان استان دیدار و به مشکلات آنها رسیدگی کرد.
 

کد مطلب 1632212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها