طرح آفتاب آموزش فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی بهزیستی استان البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آفتاب آموزش فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی بهزیستی استان البرز قبل از ظهر جمعه با حضور رئیس بهزیستی کشور و مسئولان استان آغاز شد.



مسابقه طناب کشی به همت بهزیستی و شهرداری کرج نیز برگزار شد و همچنین در حاشیه این طرح غرفه های مختلفی از آثار مددجویان و معلولان استان در معرض نمایش قرار گرفت.



به ده نفر افرادی که نامشان حسین بود هدیه ای اهدا شد و برنامه و نمایش های مختلف در حین مراسم توسط مددجویان استان اجرا شد.



همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه معاونان خود از نزدیک با خانواده های مددجویان و معلولان استان دیدار و به مشکلات آنها رسیدگی کرد.

