دفاتر خدمات قضایی در گلستان فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گرگان گفت: همه مراحل تنظیم شکواییه و ... از طریق این دفاتر انجام می شود و تمامی کارها الکترونیکی است.

وی اظهار داشت: با تدابیر اتحاذ شده، سیستم قضایی در آینده نزدیک 100 درصد مکانیزه می شود.

فاضلیان به مقوله حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: نگرانی متدینین را در این زمینه بخوبی می بینیم و وضعیت امروز در شان نظام اسلامی نیست.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در حوزه مقابله دستگاه قضایی آمادگی کامل برای مقابله دارد و قوانین به اندازه کافی بازدارنده نیست و باید قوانین مناسب به تصویب برسد تا امکان برخوردهای بازدانده داشته باشیم.

وی عنوان کرد: موضوع برخورد نظامی صرفا برخورد با معلول است که آثار درازمدت ندارد و پدیده شوم بدحجابی ناشی از فرهنگ است که حجاب را ناشی از تهجر می کنند که این فرهنگ ناشی از تهاجم استکبار جهانی است.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی با استفاده زا ابزار رسانه ای گسترده ای که در اختیار دارند سعی می کنند ارزشها را به ضد ارزش تبدیل کنند.

فاضلیان بیان داشت: جوانان باید به این نتیجه برسند که چیزی که آنها را به صلاح می رساند پایبندی به ارزشهای فرهنگی است و کسانی باید خجالت بکشند که به ارزشها و فرهنگ دینی پشت کرده اند.