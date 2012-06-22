  1. استانها
  2. گلستان
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

فاضلیان:

دفاتر خدمات قضایی در گلستان فعال می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: دفاتر خدمات قضایی طی چند ماه آینده در استان آغاز بکار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گرگان گفت: همه مراحل تنظیم شکواییه و ... از طریق این دفاتر انجام می شود و تمامی کارها الکترونیکی است.

وی اظهار داشت: با تدابیر اتحاذ شده، سیستم قضایی در آینده نزدیک 100 درصد مکانیزه می شود.

فاضلیان به مقوله حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: نگرانی متدینین را در این زمینه بخوبی می بینیم و وضعیت امروز در شان نظام اسلامی نیست.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در حوزه مقابله دستگاه قضایی آمادگی کامل برای مقابله دارد و قوانین به اندازه کافی بازدارنده نیست و باید قوانین مناسب به تصویب برسد تا امکان برخوردهای بازدانده داشته باشیم.

وی عنوان کرد: موضوع برخورد نظامی صرفا برخورد با معلول است که آثار درازمدت ندارد و پدیده شوم بدحجابی ناشی از فرهنگ است که حجاب را ناشی از تهجر می کنند که این فرهنگ ناشی از تهاجم استکبار جهانی است.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی با استفاده زا ابزار رسانه ای گسترده ای که در اختیار دارند سعی می کنند ارزشها را به ضد ارزش تبدیل کنند.

فاضلیان بیان داشت: جوانان باید به این نتیجه برسند که چیزی که آنها را به صلاح می رساند پایبندی به ارزشهای فرهنگی است و کسانی باید خجالت بکشند که به ارزشها و فرهنگ دینی پشت کرده اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها