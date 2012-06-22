یکی از کارکنان صلیب سرخ در ابین کشته‌ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، "حسین صالح" یکی از کارکنان این کمیته که صبح روز چهارشنبه 31 خرداد درحال انجام وظیفه در شمال منطقه‌ ابین بود، کشته‌شد.

صلیب سرخ ضمن ابراز تاسف از این واقعه اعلام کرد صالح به همراه سه تن از کارکنان دیگر این کمیته‌ در حال ارزیابی شرایط و نیازهای بشردوستانه‌ منطقه بودند که به شدت تحت تاثیر درگیری های اخیر بود. جزئیات این حادثه هنوز مشخص نیست.

"اریک مارکله" رئیس دفتر نمایندگی صلیب سرخ در یمن در این رابطه گفت: ما به‌دلیل حادثه‌ غم‌انگیز ازدست‌دادن دوست و همکارمان بسیار پریشانیم. وی یکی از کارکنان بسیار باانگیزه و فداکار بود و با کمک‌رسانی به صدهاهزار نفر در جنوب کشور نقش بسیار مهمی را در گروه خود ایفا می‌کرد.

گفتنی است صالح 35 ساله ملیت یمنی داشت. وی دو سال پیش به کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ پیوست و به عنوان مشاور ریاست دفتر این کمیته در عدن فعالیت می‌کرد.