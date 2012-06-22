به گزارش خبرنگار مهر، عظیم بابایی صبح جمعه در نشست هم اندیشی آموزش و پرورش شهرستان ری که با حضور عضو شورای اسلامی شهر تهران، امام جمعه و فرماندار شهرستان ری، شهردار و معاونان شهرداری منطقه 20 و رؤسای اداره آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهرستان ری در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 20 تهران برگزار شد، به تبیین اهمیت رفع کمبود فضاهای آموزشی در منطقه پرداخت و افزود: مطالعات طرح تفصیلی جدید شهر تهران بر اساس واقعیات شهر است.

وی با تأکید بر اجرای صحیح طرح تفصیلی جدید شهر تهران ادامه داد: بر طبق برنامه ای دقیق، سعی در رفع کمبودهای خدماتی از جمله خدمات آموزشی شده و این درحالی است که افزایش خدمات مختلف از جمله فضاهای آموزشی برای نقاط کم برخوردار پیش بینی شده است.

شهردار منطقه 20 تهران به اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و بهسازی مدارس سطح منطقه طی یک سال گذشته نیز اشاره کرد.

وی اظهار داشت: نصب ستهای ورزشی، اقدامات عمرانی، تجهیزی و آموزشی از جمله مهمترین عناوینی است که در خصوص توسعه و بهسازی مدارس در این منطقه انجام شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست گفت: تغییررویکرد شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی در تمام ابعاد خودنمایی می کند و جهت گیری بودجه و اعتبارات به سمت مسائل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی نشان از تحقق این شعار دارد.

معصومه آباد با اشاره به نقش ارزشمند مدرسه در تعلیم و تربیت یادآور شد: تعامل مدیران شهر با مسئولان آموزش و پرورش در قالب نشست هم اندیشی موجب توانمندی مدارس، دانش آموزان و جامعه می شود.