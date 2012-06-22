۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

طالبی خبر داد:

رسیدگی 190 هزار پرونده در مراجع قضایی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری مازندران گفت: 190 هزار پرونده سال گذشته در محاکم عمومی، جزایی، قضایی و حقوقی استان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی امروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه مرکز استان در جمع نمازگزاران ساروی افزود: این تعداد پرونده ها توسط 100 قاضی، 40 بازپرس، 60 دادیار رسیدگی شده است.

وی اظهار داشت: در نظام اسلامی، نگهبان فردی و اجتماعی قضات هستند که دارای فعالیت مهم و اثرگذاری هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اجرای عدالت از وظایف اصلی قوه قضاییه است، تصریح کرد: احقاق حق آحاد جامعه و تقویت امنیت قضایی از وظایف اساسی قضات است.

طالبی با بیان اینکه 30 هزار پرونده سال گذشته در شعبات تجدیدنظر استان بررسی شد، یادآور شد: 12 هزار پرونده در سال گذشته در دادگاههای انقلاب صادر شده است.

وی افزود: سال گذشته 80 هزار حکم قضایی در استان رسیدگی که سبب شادمانی و احقاق حق مردم و شهروندان شده است.

اوایل تیرماه هر سال به مناسبت سالروز شهادت دکتر بهشتی، به هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.

