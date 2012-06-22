رسیدگی 190 هزار پرونده در مراجع قضایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی امروز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه مرکز استان در جمع نمازگزاران ساروی افزود: این تعداد پرونده ها توسط 100 قاضی، 40 بازپرس، 60 دادیار رسیدگی شده است.

وی اظهار داشت: در نظام اسلامی، نگهبان فردی و اجتماعی قضات هستند که دارای فعالیت مهم و اثرگذاری هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اجرای عدالت از وظایف اصلی قوه قضاییه است، تصریح کرد: احقاق حق آحاد جامعه و تقویت امنیت قضایی از وظایف اساسی قضات است.

طالبی با بیان اینکه 30 هزار پرونده سال گذشته در شعبات تجدیدنظر استان بررسی شد، یادآور شد: 12 هزار پرونده در سال گذشته در دادگاههای انقلاب صادر شده است.

وی افزود: سال گذشته 80 هزار حکم قضایی در استان رسیدگی که سبب شادمانی و احقاق حق مردم و شهروندان شده است.

اوایل تیرماه هر سال به مناسبت سالروز شهادت دکتر بهشتی، به هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.