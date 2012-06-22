کمک به قشر ضعیف اجتماع وظیفه همه افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی قبل از ظهر جمعه در مراسم طرح آفتاب که در پارک چمران استان برگزار شد، اظهار داشت: کمک به اقشار ضعیف و ناتوان جامعه فقط وظیفه بهزیستی نیست بلکه تکلیف انسانی و شرعی هر فرد و دستگاه است.

وی با اشاره به اینکه توجه به توده های مختلف مردم توسط شخصیت اجرایی کشور قابل الگو برداری است، اضافه کرد: تا کنون توجه رهبران اسلامی به اقشار ضعیف و ناتوان جامعه بوده و معمار انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه ای این اقشار داشتند که کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این راستا بود.



فرهادی با اشاره به شخصیت بی نظیر علی(ع) در علم، مدیریت، سیاست، شجاعت، اضافه کرد: چیزی که از مولا باقی ماند توجه به توده های مختلف آسیب پذیر و محروم جامعه است.



وی تاکید کرد: کمک به اقشار ضعیف جامعه توسط دستگاه های اجرایی از نظر ارزشی بسیار بالاتر از دیگر کارها است و این کار ارزشمند در دولت نهم و دهم در حال اجرا است.



استاندار البرز گفت: در همه مکاتب دنیا بویژه مکاتب دست ساز بشر در راستای دموکراسی و حقوق بشر، شعاری بیش نیست بلکه آنچیزی که به حفظ کرامت انسان توجه ویژه ای کرده است اسلام است.



حفظ کرامت انسانی سبب تمایز انسان ها می شود



فرهادی گفت: اگر حفظ کرامت انسانی وجود نداشته باشد، انسان با سایر موجوداتی که خدا خلق کرده است تفاوتی نخواهد داشت بنابراین ملاک و معیار ارزیابی و تمایز انسان با سایر موجودات کمک و محبت انسان به هم نوع خود است.



وی افزود: بهترین تشکر انسان از خداوند خدمت به این قشر و شکرگذاری به خاطر سلامتی که خدا داده است بنابراین فرد باید تا جایی که امکان دارد به مردم ضعیف جامعه باید خدمت برساند.

