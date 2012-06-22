سازمان تبلیغات اسلامی در راس مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است

حجت الاسلام مسعود صفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز ایام تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در کشور اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی با هدف گسترش اسلام در جامعه تلاش می ‌کند و کسانی ‌که در این مجموعه فعالیت دارند باید به بهترین نحو ممکن کار کنند و از تمامی فرصت‌ها استفاده کنند.

وی افزود: دفاع از اصول اسلام و نظام اسلامی و شناخت توطئه دشمنان اسلام و همچنین گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی مردمی در قبال اسلام و نظام اسلامی از جمله دیگر اهداف سازمان به شمار می ‌رود و به همین دلیل است که سازمان تبلیغات اسلامی همواره در راس برنامه های مقابله با توطئه های دشمنان نظام اسلامی قرار دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به رسالت های مهم و سنگین این سازمان در کشور به ویژه استان عنوان کرد: همه ما باید برای تحقق اهداف سازمان تبلیغات اسلامی بکوشیم و در راستای تقویت فعالیت‌های این سازمان تلاش کنیم تا زمینه برای اعتلا کشور در عرصه های دینی و فرهنگی فراهم شود.

وی از نیروهای انسانی تبلیغات اسلامی به عنوان سربازان جبهه فرهنگی مقابله با دشمنان نظام و اسلام نام برد و یادآور شد: تلاش برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در استان کردستان همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌ الاسلام صفی‌یاری در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به اینکه ماه رجب ماه با همه شکوه، عظمت و فضاهای مناسب راز و نیاز و مناجات به پایان رسید، بیان کرد: اکنون که ماه شعبان فرا رسیده است باید از این ماه به خوبی استفاده کرد و از تمامی لحظه‌های این ماه نیز بهره برد.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به ویژه کارکنان و پرسنل آن باید با اقدامات و برنامه های خود تابلوی تمام عیار ماه شعبان باشند و با استفاده از لحظه‌های شعبان قفل تمامی مشکلات و تنگناها را گشود و به خداوند یکتا تکیه کرد.