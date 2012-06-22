به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیرویهای مسلح در بیانیهای با گرامیداشت سوم شعبان، سالروز ولادت امام حسین(ع) در روز پاسدار، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بازوی توانمند انقلاب اسلامی و ظرفیت راهبردی و تعیینکننده ملت ایران در نبرد با نظام سلطه و مقابله با تهدیدات و توطئههای استکبار جهانی دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می دهد سپاه پاسداران به مثابه بخشی از هویت انقلاب اسلامی برای پاسداری و دفاع همه جانبه و سلحشورانه از اهداف، آرمانها، دستاوردها و عناصر اصلی انقلاب همواره در خط مقدم مصاف با دشمنان و ضد انقلاب داخلی و خارجی حضور سرنوشتساز خود را به نمایش گذارده است.
این بیانیه میافزاید: با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی با قاطعیت میتوان گفت اگر تدبیر هوشمندانه و آینده نگرانه حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل نهاد مقدس سپاه تحقق نمییافت بیتردید انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با بحرانها و طوفانهای سهمگین که استکبار جهانی، بویژه شیطان بزرگ امریکای جنایتکار و سلطهگر در مسیر ملت ایران ایجاد کرد نمیتوانست به سلامت عبور کند.
این بیانیه در ادامه با برشماری ویژگیهای ماموریتی و ساختاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تبیین تفاوتها و مزیتهای آن در مقایسه با سایر نیروهای مسلح رایج تصریح کرده است: سپاه از ساختاری منعطف، فراگیر و با گستره عملیاتی وسیع و همه جانبه برای پاسداری و نگهبانی از عناصر و وجوه اصلی تشکیلدهنده انقلاب اسلامی برخوردار بوده و ماموریتهای خود را همواره با توجه به رویکردها و طرحهای دشمن و تغییر شرایط محیطی و تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی و ملت ایران در عرصههای سخت، نیمه سخت و نرم تعریف کرده است و تاکنون در هر عرصهای که کیان نظام مقدس اسلامی به خطر افتاده است سپاه در عمل به دفاع شجاعانه و پیروزمندانه پرداخته است.
در ادامه این بیانیه قلمرو عملکرد و کارکردهای سپاه در عرصههای دفاعی، نظامی، امنیتی، علمی، فرهنگی، سیاسی، سازندگی و پیشرفت کشور، واکاوی و تصریح شده است: توانمندیهای سپاه به دلیل ماهیت نهادی و نیز حضور نیروهای مؤمن، انقلابی، متعهد، تحصیل کرده، هوشمند و خستگیناپذیر در حوزههای مختلف آن را ظرفیت و سلاح راهبردی نظام و انقلاب اسلامی برای حل چالشها، تنگناها و نیازهای کشور قرار داده است به گونهای که در هر زمان و مکان هر نوع اقدام لازم را برای حفظ انقلاب و پیشرفت ملت ایران و جامعه اسلامی انجام میدهد.
در این بیانیه تاکید شده است: تردیدی نیست که چرایی هجمههای رسانهای دشمنان که با هدف تخریب منزلت و جایگاه مردمی سپاه صورت میپذیرد را باید در موفقیتها و قابلیتهای سرشار این نهاد در عرصههای حفاظت از هستی و کیان انقلاب اسلامی و نقشپذیریهای سترگ در روند پیشرفت کشور و حرکت رو به جلوی ملت ایران جستجو کرد.
این بیانیه مردمی بودن سپاه و اتصال آن به اقیانوس بیکران ملت ایران را از ویژگیهای تاثیرگذار بر راهبردهای دفاعی این نهاد معرفی و افزوده است: ویژگی مردمی سپاه که به شجره طیبه بسیج نهادینه شده است سپاه را به یک قدرت عظیم ملی در نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده است که بزرگترین توانمندیها را در مقایسه با سایر نیروهای مسلح منطقهای و جهانی دارا میباشد، توانمندی و ظرفیتی که در کنار هوشمندی و اقتدار در صحنه شناخت فرصتها و تهدیدهای فراروی انقلاب و نیز اشراف اطلاعاتی بر موقعیت و رفتارهای دشمنان خواهد توانست دستاوردهای تاریخساز دیگری را برای انقلاب اسلامی، ملت ایران و نیز ملتهای اسلامی دیگر به ارمغان آورد.
در پایان این بیانیه با تبریک خجسته زادروز حضرت امام حسین(ع) و قمر بنی هاشم(ع)، به پاسداران و جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی و تعظیم به مقام شامخ شهیدان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: سپاه رشد، پویایی و بالندگی خود که در عرصههای سخت و پرخطر رویارویی با دشمنان انقلاب و نظام اسلامی بدست آورده است را مرهون اطاعت از ولایت فقیه و اجرای فرامین و منویات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری آیتاللهالعظمی امام خامنهای عزیز (مدظلهالعالی) و نیز پشتوانه مردمی خود میداند و با تأسی به توصیف مسئولیتآور بنیانگذار جمهوری اسلامی که "اگر سپاه نبود، کشور هم نبود" همراه با ارتش غیور و دلاور و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت و دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و ایران عزیز لحظهای دریغ نخواهد کرد.
