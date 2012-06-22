به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه در جمع آدینه گزاران کرمانشاهی اظهار کرد: یکی از نشانه های مؤمنین مراجعه آنها به محاکم قضایی اسلامی و تسلیم شدن آنها در برابر آراء قضات مسلم است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قضات بر اساس ضوابط و مقررات اسلام استخدام می شوند و بنا بر روایات متعدد، این قضات جانشینان پیامبر خدا بوده و تمکین به آراء آنها در حقیقت تمکین در برابر حکم پیامبر و شرع مبین اسلام است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به فرمایش امام راحل مبنی بر این که هیچ کس حق دخالت در کار قاضی را ندارد افزود: در احکام اسلامی تأکید شده است که به جز شخص قاضی احدی حق مداخله را در رأی محکمه را ندارد.

مظفری در ادامه به تبیین هدف دستگاه قضایی از اجرای مجازات ها پرداخت و گفت: اعمال مجازات های مختلف و اجرای حدود در شرع اسلام اصلاح مجرم و تنبه آنها است.

وی از مردم درخواست کرد: با اطلاع رسانی صحیح و دقیق دستگاه قضایی را در کشف سریع تر و بهتر جرائم یاری دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بعضی از افراد برای پیاده کردن اغراض سیاسی و اجتماعی خود به دنبال مانع تراشی برای اجرای احکام اسلامی هستند که توصیه ما به این افراد این است که آنها در پی مانع تراشی و شایعه پراکنی نباشند زیرا دستگاه قضایی احکام را بر اساس عدالت پیاده خواهد کرد.

مظفری در ادامه به وظایف دستگاه قضایی در قبال مردم اشاره کرد و گفت: خواسته اصلی مردم ایجاد امنیت و تأمین امنیت اجتماعی است که در سال گذشته شاهد بودیم دستگاه قضایی استان به شدت با عوامل نا امنی استان به ویژه سارقان بانک سپه برخورد کرد.

وی یکی دیگر از وظایف دستگاه قضا را صدور احکام بر اساس قوانین مدون نظام جمهوری اسلامی دانست و عنوان کرد: در دوران خدمت بنده به رئیس کل دادگستری کرمانشاه تا کنون حتی یک مورد دخالت افراد غیر در امر قضاوت به اثبات نرسیده و اگر اشتباهی رخ داده، اشتباه خود قاضی بوده نه دخالت افراد دیگر.