۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

بیمه تکمیلی درمان 2 میلیون و400 هزاربازنشسته کشوری

معاون سازمان بازنشستگی کشوری از بیمه تکمیلی درمان دو میلیون و 400 هزار بازنشسته کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نادری  گفت: مناقصه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان ووظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشوروشرکتهای بیمه ای شرکت کننده درمناقصه برگزارودرنهایت بیمه آتیه سازان حافظ ، کارگزار سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان برنده معرفی و فرایند انعقاد قرارداد در حال انجام است.

به گفته معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری این صندوق در راستای سیاستهای کلان دولت عدالت محو، رویکرد و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد برای جامعه هدف خود بهترین خدمات را به ویژه در حوزه درمانی ارائه کند لذا بیمه مکمل درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران را جزو اولویتهای مهم خود قرارداده است تا بتواند امکان استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب را برای مشترکین فراهم کند.

وی افزود : با انعقاد این قرارداد با شرکت مذکور 2 میلیون و 400 هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران و افراد تحت تکفل آنان تا پایان خرداد ماه سال 92 به مدت یکسال تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار می گیرند.

