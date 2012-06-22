  1. ورزش
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

رقابت‌های ساحلی آسیا/

تیم ملی کبدی ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی کبدی ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی کبدی ساحلی کشورمان با پیروزی برابر پاکستان به عنوان قهرمانی رقابت‌های ساحلی آسیا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان کبدی ساحلی ایران در دیدار نهایی مقابل پاکستان قرار گرفتند که در نهایت توانستند با نتیجه 39 بر 33 حریف خود را شکست دهند.

پیش از این تیم فوتبال ساحلی ایران نیز عنوان قهرمانی بازی‌های ساحلی آسیا را از آن خود کرده بود.

