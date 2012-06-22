ثبت 23 اثر تاریخی پارس آباد در فهرست ملی/ تقویت مدیریت در حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی ظهر جمعه در بازدید از قلعه "اولتان" به عنوان مهمترین اثر تاریخی پارس آباد افزود: تعدادی از آثار نیز شناسائی و در حال آماده سازی برای ثبت در فهرست ملی است.

وی با اشاره به ظرفیت این شهرستان به لحاظ تاریخی و گردشگری، این میزان ثبت اثار را ناکافی دانست و تاکید کرد: بیشتر ظرفیتهای گردشگری پارس آباد در حد استفاده معمولی گردشگران باقی مانده است.

فرماندار پارس آباد با اشاره به ضرورت فراهم کردن زیرساختهای گردشگری از جمله ایجاد امکانات اسکان دائم و موقت در مسیر جاذبه های گردشگری یادآور شد: با وسیع تر کردن افق دید، کلان نگری و برنامه ریزی درست باید امکان حضور گردشگران را فراهم کرد.

کریمی خواستار نگاه جدی تر سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل را در خصوص استفاده بهینه از فرصتهای موجود در این شهرستان شد و با اشاره به وجود جاذبه‌های ارزشمند گردشگری در این شهرستان بر برنامه‌ریزی مناسب در راستای استفاده مناسب از این نعمتهای عظیم خدادادی تاکید کرد.

وی ارتقاء فرهنگ گردشگری را از نیازهای اساسی صنعت توریسم و گردشگری استان برشمرد و متذکر شد: آن چه که در کنار توسعه این صنعت دارای اهمیت است مدیریت مطلوب، برنامه ریزی بهتر و فرهنگ سازی جامع و کامل است.

کریمی عنوان کرد: در این راستا مدیران باید در ساماندهی و فرهنگ سازی صنعت گردشگری به گونه ای عمل کنند که به فرهنگ بومی، مذهبی و آداب و رسوم مردم خدشه ای وارد نشود.

قلعه تاریخی اولتان یکی از بزرگترین آثار خشتی شمال غرب کشور بوده و چندی پیش به دلیل طغیان رودخانه ارس با تخریب بخشی از دیوارای شمالی مواجه شد.