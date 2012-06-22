مذاکرات هسته ای پشت درهای بسته سودی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران بندرگز افزود: این مذاکرات باید با حضور رسانه های جهان و بصورت علنی برگزار شود تا جهانیان بدانند غرب به چه حقی می خواهد ایران را از حق مسلمش باز دارد.

وی اظهار داشت: آیا معقول است که ایران را از حق پیشرفت دانش هسته ای محروم کنند و غرب می خواهد تا شعار " ما می توانیم" جمهوری اسلامی ایران در جهان الگو نشود.

وی تاکید کرد: مذاکرات ایران با گروه 1+ 5 باید صحنه محاکمه عاملان ترور دانشمندان هسته ای شود که به چه حقی جوانان نخبه ما را ترور کرده اند.

امام جمعه بندرگز تاکید کرد: تجربه نشان داده است، هر جا روی اصول انقلاب پایبندی بیشتری کرده ایم، پیروزی آسانتر به دست آمده است.

حجت الاسلام محمدی با تبریک حلول ماه شعبان و اعیاد این ماه پرفضیلت گفت: سوم شعبان مصادف با میلاد با سعادت حضرت امام حسین (ع) است که به روز پاسدار نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: پاسداران ایران اسلامی با تاسی به شجاعت، ایمان و فضائل امام حسین (ع) در راه حفظ آرمانهای اسلامی صحنه های فراموش نشدنی خلق کرده اند و سپاه در طول انقلاب در خنثی سازی توطئه های دشمنان، قائله های توطئه جویانه، تبدیل جنگ تحمیلی به دفاع مقدس و .. نقش اساسی داشته که اینگونه مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است.

وی اگر داشت: اگر نبود نقش سپاه در شکست طرح های سیاسی در خاورمیانه و خنثی سازی تحریم های اقتصادی، خنثی سازی جنگ نرم، فتنه 88 و افشای ماهیت فتنه گران، اینگونه مورد هجمه قرار نمی گرفت.

امام جمعه بندرگز یادآورشد: هنوز روح بلند " روح الله " نظاره گر پاسداران است و سپاه چشم بیدار مقام عظمای ولایت است.

وی تاکید کرد: سپاه باید در میدان مقابله با تهاجم فرهنگی بویژه بدحجابی آماده باشد و همواره طوی عمل کند که بگویند اگر سپاه نباشد اسلام به خطر می افتد.

حجت الاسلام محمدی یادآورشد: سپاه برای مقابله با جریانهای انحرافی و سودجو آماده است و امروز آزادیخواهان جهان مانند حزب اله لبنان در مقابله با اسرائیل از سپاه نقش گرفته اند.

امام جمعه بندرگز با تبریک ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز گفت: وقتی دشمن آتش در این سرزمین انداخت، جمعی از فرزندان این دیار خود را به دل آتش زدند تا سرزمین و آیینشان سبز ماند و به رسم هدیه عضوی از بدن خود را تقدیم کرده اند.