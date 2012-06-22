اقدامات وزارت اطلاعات در دستگیری عوامل ترور دانشمندان ایرانی بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز در مسجد جامعه این شهر اظهار داشت: بدخواهان پیشرفت و استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران و افرادی که با توطئه رژیم پلید و نامشروع صهیونیستی انسانیت و فضائل اخلاقی ندارند، باید بدانند در صورت هر گونه جنایت دستگیر می شوند و به سزای عمل خود خواهند رسید.

امام جمعه ایلام با تقدیر از وزارت اطلاعات گفت: اقدام مقتدرانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگیری عاملان شهادت دانشمندان هسته‌ای قابل ستایش است.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات بسیاری وقوع اتفاقات ناخوشایند جلوگیری می کند، افزود: سرویسهای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابل دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ضعیف هستند.

وی با تبریک ایاد شعبانیه، عنوان کرد: در ایاد شعبانیه مردم استان ایلام مانند دیگر نقاط کشور حضور فعال و گسترده در جشن های این ایام دارند.

امام جمعه ایلام همچنین سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز اطاع رسانی را گرامی داشتند.

