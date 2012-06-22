اعتراف به حقوق ایران تنها راه 1+5/ یک تروریست پشت صحنه مذاکره است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های امروز نماز جمعه تهران به 8 مناسبت پیش رو اشاره کرد و گفت: ولادت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین، میلاد حضرت ابوالفضل و روز جانباز ، ولادت حضرت زین العابدین ، فرصت مبارک ماه شعبان و همچنین مسابقات قرآنی که در حال برگزاری است از جمله مناسبت های مهم در ایام اخیر است.

وی همچنین به سالگرد سوءقصد به رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: این اتفاق در مسجد ابوذر داغ تلخی برای ما بود که خواست خدا بر این بود که این گنجینه ارزشمند برای تداوم بخشیدن به مسیر انقلاب باقی بماند.

خاتمی همچنین به سالروز شهادت 72 تن شهید اشاره کرد و اظهار داشت: به گفته رهبر فرزانه انقلاب ملت ایران در این واقعه 72 نفر به عدد شهدای کربلا از دست داد که این اتفاق در پی حذف ضد انقلاب و بنی صدر خائن که می خواستند از رهبری و آیت الله بهشتی انتقام بگیرند رخ داد.

وی با اشاره به هفته قوه قضائیه و اینکه این هفته با نام ایت الله بهشتی برای ما شناخته می شود اظهار داشت: اقتدار نظام به اقتدار قوه قضائیه است و اقتدار قوه قضائیه به اجرای عدالت در همه سطوح است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه همه در برابر قانون مساوی اند اظهار داشت: اجرای حق منهای تبعیض دشمنان را بر سر جای خود می نشاند و دوستان انقلاب را امیدوار می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: قوه قضائیه اکنون پرونده های مهم و کلیدی در دست دارد که امیدواریم منجر به نتیجه خوب شود.

خاتمی خطاب به روسای قوه قضائیه نیز گفت: کاری که شما انجام می دهید جهاد است و در تحقق و اجرای عدالت در این مسیر استقامت کنید از ملامت ها نهراسید و از انتقادهای نابجا ملول و افسرده نشوید.

هیئت مذاکره کننده شان نمایندگی از ایران را حفظ کردند

وی با اشاره به مسئله مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 گفت: هیئت مذاکره کننده ایران در مسکو سه راهبرد را مطرح کردند که اقتدار ایران اسلامی ، برخورد منطقی و ابتکار عمل سه راهبرد مطرح شده بود.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه هیئت مذاکره کننده در این عرصه شان نمایندگی از ایران را حفظ کردند بیان کرد گروه 1+5 دو راه بیشتر پیش رو ندارد. راهی که می خواهند مذاکرات به ثمربرسد و مذاکره برای مذاکره نباشد که این راه تنها با اعتراف به حقوق حقه ملت ایران میسر خواهد بود.

عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: راه دومی که پیش روی 1+5 است و به نظر می رسد آنها این راه را دنبال می کنند راهبرد گفتگو و تهدید است.

خاتمی تاکید کرد: آنها باید بدانند که ملت ایران 33 سال است که نشان داده زیر بار تهدید نخواهد رفت و مقاومت می کند. ما یک منطق داریم و آن اینکه حقوق هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس.

وی خاطرنشان کرد: این منطق، منطق انسانی است و برای سازمانهای بین المللی شرم آور است زمانی که ما می گوییم بدنبال سلاح هسته ای نیستیم چرا که فقه ما این را می گوید این همه هجمه بر علیه ایران وارد می کنند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: این در حالی است که رژیم صهیونیستی به صراحت اعلام می کند که 400 کلاهک اتمی دارد و کسی به این موضوع اعتراضی نمی کند. این واقعا زورگویی است.اینها اگر احساس خطری بر صلح جهانی می کنند باید بدانند که خطر صلح جهانی رژیم صهیونیستی است.

خاتمی با اشاره به اینکه دست این رژیم جنایتکار را باز گذاشته اند ،گفت: هیئت ایرانی برای پیشبرد مذاکره و به نتیجه رسیدن به جلسات می رود اما وقتی که می بینیم که یک رژیم غاصب بنام رژیم صهیونیستی و یک تروریست بنام نتانیاهو قبل از اجلاس حرفهایی می زنند و همان حرفها را مذاکره کننده های غربی تکرار می کنند این برای آنها ننگ است.

وی ادامه داد: آنها که دم از استقلال می زنند چطور اجازه می دهند پشت صحنه مذاکره یک تروریست باشد آنها باید بدانند که این روش در مذاکرات بن بست ایجاد می کند و دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. چرا که ایران می خواهد مذاکرات به نتیجه برسد.

پیروزی نماینده اخوان المسلمین در مصر

امام جمعه موقت تهران همچنین در رابطه با مسئله مصر خاطرنشان کرد: امروز در مصر دو جبهه در حال فعالیت هستند یکی اسلام گرایان که توفیقات زیادی داشته اندو سقوط نامبارک به وسیله آنان ضربه کاری بر منابع آمریکا و صهیونیست ها بود. مصر در زمان مبارک حیاط خلوت صهیونیست ها بود.

خاتمی افزود: اسلامگرایان موفق شدند وارد صحنه انتخابات شوند و طبق گزارشها نامزد اسلامگرایان پیروز میدان است.

وی ادامه داد: جبهه دوم بازماندگان رژیم استبدادی مبارک هستند که تمام تلاششان بر این است که قدم به قدم انقلاب را ناکام بگذارند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کرده اند اظهار داشت: شورای نظامی که همه از وابستگی آن به رژیم گذشته باخبر هستند پارلمان را منحل می کنند و در انتخابات ریاست جمهوری زمانی که مشاهده می کند نامزد اسلامگرایان جلو است مصوبه کاهش اختیارات ریاست جمهوری و گسترش اختیارات شورای نظامی را مطرح می کند. این به مفهوم کودتا بر علیه مردمی است که انقلاب کرده اند.

خاتمی خطاب به مردم مصر گفت: حضور شما باید در صحنه حفظ شود و میدان التحریر پایگاه شما باشد. آمریکا و رژیم صهیونیستی به این زودی دست بردار نیستند و آنچه آنها را خنثی می کند حضور شماست.

وی ادامه داد: جریانی که بر سر کار می آید نیز باید توجه داشته باشد که این جریان بر روی خون قربانیان انقلاب نشسته و باید در مسیر اسلام ، استکبارستیزی، وحدت جهان اسلام و خدمت به مردم حرکت کند و اگر ذره ای در این مسیر قصور کنند در حقیقت پیروزی نهایی انقلاب را به تاخیر انداخته است.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: دنیا نظاره گر مصر و حضور مردم مصر برای پیروزی انقلاب این کشور است.

فشارهای اقتصادی دشمنان

عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به 33 سال مقاومت مردم شریف ایران اشاره کرد و اظهار داشت: این صبر و مقاومت بهشت را نصیب مردم کرده البته دشمنان در گذشته با جنگ تلاش می کردندکه به ایران فشار بیاورند و اکنون راهکار جدید آنها فشار اقتصادی است.

خاتمی افزود: فشارهای اقتصادی همیشه پیشه دشمنان اسلام بوده و ملت ایران نشان داده اند که نه تنها خسته نمی شوند بلکه دشمن را خسته می کند.

به گفته خاتمی ملت ایران بیدی نیست که با طوفانهایی که دشمنان ایجاد می کند جا خالی کند البته مسئولان نیز همه تلاش شبانه روزی خود را خواهند داشت که فشارهای گرانی بر مردم کم شود.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: دشمن برای فشار به ایران خیز برداشته که البته راهبردی بی نتیجه است. همانطور که اوباما در جلسه ای اعلام کرده که تنها یک سال برای فشار بر علیه ایران وقت دارند این یک سال نیز با مقاومت ملت ایران بدون موفقیت می گذرد.

خاتمی گفت: در طول 33 سال با موفقیت حرکت کرده ایم چرا که همواره خدا با ملت بوده است و ملتی که خدا دارد هیچ گاه کلمه شکست را در قاموس خود تجربه نخواهد کرد.

وی همچنین در خطبه اول نماز جمعه به مسئله شجره خبیثه اشاره کرد و گفت: حکومت خبیث مثل ریشه ای است که بن ندارد و لذا به راحتی کنده می شود.

امام جمعه موقت تهران افزود: ملت ایران 33 سال پیش حاکمیت حق را به صحنه آورد و دیدیم که چگونه باطل متلاشی شد و از بین رفت و به یاری خداوند در آخر الزمان حق مطلق خواهد آمد.