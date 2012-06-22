ماه شعبان ماه سرور شیعیان/ همراهی پیشرفت و عدالت با ظهور حضرت حجت(عج)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا احمدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بیارجمند ضمن تاکید بر اینکه همراهی پیشرفت و عدالت با ظهور حضرت حجت بن الحسن (عج) قطعی خواهد بود، اظهار داشت: رفع ظلم و فساد و ایجاد جهانی پر از عدالت و امنیت و آرامش از جمله برکات ظهور حضرت مهدی (عج) خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) ماه شعبان را روزه می‌ گرفتند، اظهار داشت: آن حضرت می‌فرمود: "شعبان ماه من است هر که یک روز از این ماه را روزه بدارد بهشت بر او واجب می‌شود".

خطیب جمعه بیارجمند خاطرنشان کرد: همراه شدن ولادت سه معصوم "امام حسین و عباس بن علی و امام سجاد" در روزهای آغازین ماه شعبان و همراهی نمودن این سه بزرگوار در مقطعی از تاریخ اسلام در عاشورای حسینی، تلاقی حساس و گویایی است.

وی ضمن یادآوری فرارسیدن هفته قوه قضائیه و لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهداء هفتم تیر خصوصا شهید بهشتی گفت: تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مهمترین وظیفه قوه قضائیه است.

احمدی همچنین از قوه قضائیه به دلیل جدیت در برخورد با مفسدان اقتصادی تقدیر کرد و اظهار داشت: برخورد با مفسدان اقتصادی باید باز دارنده باشد و قوه قضائیه در این امر جدیت داشته باشد.