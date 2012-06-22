۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

احمدی عنوان کرد:

ماه شعبان ماه سرور شیعیان/ همراهی پیشرفت و عدالت با ظهور حضرت حجت(عج)

ماه شعبان ماه سرور شیعیان/ همراهی پیشرفت و عدالت با ظهور حضرت حجت(عج)

بیارجمند - خبرگزاری مهر: امام جمعه بیارجمند با عنوان اینکه ماه شعبان ماه سرور شیعیان است گفت: زیباترین و برترین اعیاد شیعه میلاد منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم(عج) است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا احمدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بیارجمند ضمن تاکید بر اینکه همراهی پیشرفت و عدالت با ظهور حضرت حجت بن الحسن (عج) قطعی خواهد بود، اظهار داشت: رفع ظلم و فساد و ایجاد جهانی پر از عدالت و امنیت و آرامش از جمله برکات ظهور حضرت مهدی (عج) خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) ماه شعبان را روزه می‌ گرفتند، اظهار داشت: آن حضرت می‌فرمود: "شعبان ماه من است هر که یک روز از این ماه را روزه بدارد بهشت بر او واجب می‌شود".

خطیب جمعه بیارجمند خاطرنشان کرد: همراه شدن ولادت سه معصوم "امام حسین و عباس بن علی و امام سجاد" در روزهای آغازین ماه شعبان و همراهی نمودن این سه بزرگوار در مقطعی از تاریخ اسلام در عاشورای حسینی، تلاقی حساس و گویایی است.

وی ضمن یادآوری فرارسیدن هفته قوه قضائیه و لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهداء هفتم تیر خصوصا شهید بهشتی گفت: تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مهمترین وظیفه قوه قضائیه است.

احمدی همچنین از قوه قضائیه به دلیل جدیت در برخورد با مفسدان اقتصادی تقدیر کرد و اظهار داشت: برخورد با مفسدان اقتصادی باید باز دارنده باشد و قوه قضائیه در این امر جدیت داشته باشد.

کد مطلب 1632252

