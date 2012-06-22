برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی خواسته مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نمازجمعه مرکز استان افزود: انتظار مردم و مومنان این است که دستگاه قضایی قاطعانه و با رعایت عدالت نسبت به برخورد جدی و قانونی با متهمان پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران صورت دهد.

وی با گرامیداشت هفتم تیرماه سالروز شهادت دکتر سید محمد حسین بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش در حزب جمهوری اسلامی، اظهار داشت: دشمن همواره در طول دوران انقلاب و پس از آن با ترور شخصیت ها سعی در کاهش اعتقادات مردمی نسبت به ولایت داشته که در همه این توطئه ها مایوس شده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه قضات باید در ایفای نقش اثرگذار و اساسی خود در برخورد با پرونده ها الگوی عملی شان را شهید بهشتی بدانند، تصریح کرد: جامعه عادل می تواند زمینه ساز امنیت، رشد، رفاه و شکوفایی همیشگی شود.

طبرسی در ادامه به نشست گروه ایرانی مذاکره کننده در نشست 1+ 5 در مسکو اشاره کرد و افزود: ایران بر حقوق مسلم هسته ای خود مصمم بوده و هیچگاه از این خواسته که مطالبه واقعی ملت ایران است عدول نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا و کشورهای هم پیمان وی در نشست های هسته ای همواره می خواهند ایران را از فعالیت های صلح آمیز هسته ای دور کنند، اظهار داشت: این کشورهای استکبارستیز تنها تولید بمب افکن های هسته ای را در سرمی پروراند و به ترور دانشمندان هسته ای در جهان مشغول هستند.

خطیب جمعه مرکز استان با بیان اینکه موج بیداری اسلامی اکنون در کشورهای جهان متجلی شده و نمونه بارز آن پیروزی مسلمانان مصری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بوده است، افزود: مردم مصر با حمایت محمد مرسی رئیس جمهور انتخابی این ملت، باید با تقویت باورهای دینی، تروریست و اسلام ستیزی را از این کشور اسلامی دور کنند.

طبرسی در ادامه با تبریک فرارسیدن ماه پربرکت شعبان به مومنان، افزود: مردم همیشه در صحنه استان باید در جشن های باشکوه اعیاد شعبانیه و ولادت امام حسین(ع)، امام سجاد(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) حضوری پرشور و شاد داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر اینکه نباید جانبازان و پاسداران که میراث داران ارزشهای انقلاب در کشور هستند به فراموشی سپرده شوند، افزود: دولت باید نسبت به حمایت از این دو قشر اثرگذار جامعه نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.